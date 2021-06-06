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Кравчук обратился с советом к Байдену перед встречей с Путиным

Политик полагает, что главе Белого дома следует "вооружиться" информацией, которая может быть очень полезной в разговоре с российским коллегой.

6 июня, 13:13
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Перед саммитом с президентом РФ Владимиром Путиным американскому лидеру Джо Байдену необходимо поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Такое заявление сделал глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

"Я бы хотел, чтобы перед встречей Путина и Байдена Байден поговорил по телефону хотя бы с президентом Зеленским. Я понимаю, что во время этой встречи тема Украины будет присутствовать. А раз она будет присутствовать, то никто лучше, чем Зеленский, не знает, что происходит на Украине и в Донбассе", — заявил Кравчук в эфире телеканала "Дом".

Политик отметил, что в личной встрече нет нужды, все вопросы главы государств вполне могут обговорить и в формате телефонного разговора. Кравчук при этом убеждён, что информация от Зеленского могла бы быть очень полезной в разговоре президента США с Путиным.

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Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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