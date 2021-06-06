СМИ: Швейцария закроет небо над Женевой на время встречи Путина и Байдена

Швейцария намерена закрыть воздушное пространство над Женевой на время встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает издание NZZ am Sonntag .

Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации Швейцарии разработало план ограничения полётов над городом, сейчас там прорабатывают отдельные детали совместно с ВВС страны и другими ведомствами. Аналогичные меры принимались на время проведения Всемирного экономического форума, отметили журналисты.