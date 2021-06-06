НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ: Швейцария закроет небо над Женевой на время встречи Путина и Байдена

Тем временем журналисты изо всех сил пытаются угадать место, где встретятся лидеры.

6 июня, 12:55
<p>Фото © Airliners.net / <a href="https://www.airliners.net/user/LCYFlyer/profile/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pierre Knoblauch</a></p>

Фото © Airliners.net / Pierre Knoblauch

Швейцария намерена закрыть воздушное пространство над Женевой на время встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает издание NZZ am Sonntag.

Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации Швейцарии разработало план ограничения полётов над городом, сейчас там прорабатывают отдельные детали совместно с ВВС страны и другими ведомствами. Аналогичные меры принимались на время проведения Всемирного экономического форума, отметили журналисты.

В Швейцарии попытались отгадать место для встречи Байдена и Путина по "людям в военных ботинках"

В Швейцарии попытались отгадать место для встречи Байдена и Путина по "людям в военных ботинках"

Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Пока точное место проведения встречи неизвестно. Из возможных вариантов СМИ называют женевскую гостиницу Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачёв, а также одну из швейцарских вилл. Как сообщал Лайф, все номера в гостинице на даты саммита были забронированы ещё в конце мая.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин и глава Евросовета обсудили перспективы сертификации "Спутника V" в ЕС

сегодня в 14:53

Зеленский сегодня проведёт телефонные переговоры с Байденом

сегодня в 14:46

Председатель Евросовета Шарль Мишель: Россия может сыграть важную роль в урегулировании в Белоруссии

сегодня в 14:41

Хуснуллин рассказал, как может быть упрощён въезд мигрантов в Россию

сегодня в 14:56

Apple выплатила студентке несколько миллионов долларов за слитые интимные фото

сегодня в 14:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1