СМИ: Швейцария закроет небо над Женевой на время встречи Путина и Байдена
Тем временем журналисты изо всех сил пытаются угадать место, где встретятся лидеры.
Фото © Airliners.net / Pierre Knoblauch
Швейцария намерена закрыть воздушное пространство над Женевой на время встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает издание NZZ am Sonntag.
Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации Швейцарии разработало план ограничения полётов над городом, сейчас там прорабатывают отдельные детали совместно с ВВС страны и другими ведомствами. Аналогичные меры принимались на время проведения Всемирного экономического форума, отметили журналисты.
Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Пока точное место проведения встречи неизвестно. Из возможных вариантов СМИ называют женевскую гостиницу Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачёв, а также одну из швейцарских вилл. Как сообщал Лайф, все номера в гостинице на даты саммита были забронированы ещё в конце мая.
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