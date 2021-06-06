В Госдуме объяснили истерию НАТО из-за сотрудничества России и Белоруссии

Зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил, почему НАТО заявляет об "обеспокоенности" из-за сближения России и Белоруссии. По его мнению, тесные отношения между Москвой и Минском хоть и очевидны, но не являются основной причиной таких высказываний со стороны Запада.

"Противник" сегодня у НАТО только один — Россия. НАТО наращивает свой бюджет — чем оправдывать такие расходы? Только мнимой угрозой... Вот это всё и создаётся для того, чтобы вынашивать свои планы", — заявил Чепа в беседе с RT.