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В Госдуме объяснили истерию НАТО из-за сотрудничества России и Белоруссии

Подобные заявления со стороны Запада помогают альянсу мотивировать наращивание военного бюджета, считает депутат.

6 июня, 12:38
<p>Фото © Александр Манзюк/ТАСС</p>

Фото © Александр Манзюк/ТАСС

Зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил, почему НАТО заявляет об "обеспокоенности" из-за сближения России и Белоруссии. По его мнению, тесные отношения между Москвой и Минском хоть и очевидны, но не являются основной причиной таких высказываний со стороны Запада.

"Противник" сегодня у НАТО только один — Россия. НАТО наращивает свой бюджет — чем оправдывать такие расходы? Только мнимой угрозой... Вот это всё и создаётся для того, чтобы вынашивать свои планы", — заявил Чепа в беседе с RT.

Захарова ответила на обеспокоенность НАТО сотрудничеством Москвы и Минска

Захарова ответила на обеспокоенность НАТО сотрудничеством Москвы и Минска

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обеспокоился сотрудничеством России и Белоруссии. Также политик указал на возрастающее взаимодействие РФ и КНР.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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