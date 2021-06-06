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Захарова ответила на обеспокоенность НАТО сотрудничеством Москвы и Минска

Там хотят помешать взаимовыгодной интеграции двух стран, хотя лучше стоило бы обратить внимание на собственные проблемы, считает она.

6 июня, 12:04
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Активное взаимодействие Белоруссии и России не входило в планы НАТО, поэтому там решили вмешаться во внутренние дела обеих стран. Такое мнение выразила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Белоруссию. Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входит. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим", — написала она в своём телеграм-канале.

Захарова объяснила создание перечня недружественных России стран

Захарова объяснила создание перечня недружественных России стран

По мнению Захаровой, таким образом Североатлантический альянс пытается не допустить взаимовыгодной интеграции Минска и Москвы. Вместо этого она предложила НАТО обратить внимание на внутренние проблемы Соединённых Штатов.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в НАТО всерьёз обеспокоились сотрудничеством России и Белоруссии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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