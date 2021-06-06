Захарова ответила на обеспокоенность НАТО сотрудничеством Москвы и Минска

"Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Белоруссию. Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входит. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим", — написала она в своём телеграм-канале.