В Минобороны рассказали о неядерных взрывных экспериментах на Новой Земле

Россия проводит неядерные взрывные эксперименты, призванные подтвердить надёжность отечественного ядерного арсенала, на полигоне на Новой Земле. Об этом рассказал начальник 12-го Главного (ядерно-оружейного) управления Минобороны РФ генерал-майор Игорь Колесников.

По его словам, ни одного ядерного взрыва на полигоне уже более 31 года произведено не было. Колесников напомнил, что в 1996 году Россия подписала, а в 2000-м ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который запрещает такие эксперименты.

"Неядерные эксперименты проводятся с целью подтверждения надёжности существующего ядерного боезапаса. Надо сказать, что США работают именно в таком же направлении, тоже проводят такие же эксперименты в Неваде", — сказал он эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".