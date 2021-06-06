В Минобороны рассказали о неядерных взрывных экспериментах на Новой Земле
В ведомстве подчеркнули, что ни одного ядерного взрыва на полигоне уже более 31 года произведено не было.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Россия проводит неядерные взрывные эксперименты, призванные подтвердить надёжность отечественного ядерного арсенала, на полигоне на Новой Земле. Об этом рассказал начальник 12-го Главного (ядерно-оружейного) управления Минобороны РФ генерал-майор Игорь Колесников.
По его словам, ни одного ядерного взрыва на полигоне уже более 31 года произведено не было. Колесников напомнил, что в 1996 году Россия подписала, а в 2000-м ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который запрещает такие эксперименты.
"Неядерные эксперименты проводятся с целью подтверждения надёжности существующего ядерного боезапаса. Надо сказать, что США работают именно в таком же направлении, тоже проводят такие же эксперименты в Неваде", — сказал он эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".
Ранее в США испугались ядерного удара со стороны России, на который Пентагон побоится отвечать. Там считают, что Вашингтон может поступить таким образом, чтобы избежать катастрофических последствий.
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