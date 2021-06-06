Найденного в уральской тайге девятилетнего мальчика передали отцу
Ранее мужчине пришлось пройти полиграф, чтобы доказать свою непричастность к исчезновению сына.
Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
На Урале полицейские передали девятилетнего мальчика, потерявшегося в тайге два дня назад, его отцу. Об этом Лайфу сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.
По его словам, долгожданная встреча состоялась после того, как ребёнка осмотрели врачи. Никаких замечаний к его состоянию они не выявили. Отцу же пришлось пройти через полиграф и доказать полицейским, что пропажа мальчика не содержала в себе криминальную составляющую.
"Когда сотрудник полиции из дежурной части ОВД Североуральска младший сержант Виктория Шуплецова вывела из медицинского учреждения Кирилла, счастливый отец выразил искренние, "от всего сердца", слова благодарности представителям МВД, МЧС, охотникам, волонтёрам и другим людям, которые проявили неравнодушие к его беде", — отметил Горелых.
По его словам, мальчику очень повезло не встретить в лесу змей и не оказаться покусанным клещами. Единственными, кто причинил Кириллу дискомфорт, оказались комары, добавил глава пресс-службы полиции.
Девятилетний Кирилл пропал в 60 километрах от Североуральска, где он был в походе вместе со своим отцом. На обратной дороге у мужчины заболела нога, и он разрешил сыну добежать до стоянки самостоятельно. Однако до лагеря мальчик так и не добрался. Накануне сообщалось, что к поискам были привлечены беспилотники с тепловизорами. Сегодня утром ребёнка нашли.
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