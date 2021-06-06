Найденного в уральской тайге девятилетнего мальчика передали отцу

На Урале полицейские передали девятилетнего мальчика, потерявшегося в тайге два дня назад, его отцу. Об этом Лайфу сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

По его словам, долгожданная встреча состоялась после того, как ребёнка осмотрели врачи. Никаких замечаний к его состоянию они не выявили. Отцу же пришлось пройти через полиграф и доказать полицейским, что пропажа мальчика не содержала в себе криминальную составляющую.

"Когда сотрудник полиции из дежурной части ОВД Североуральска младший сержант Виктория Шуплецова вывела из медицинского учреждения Кирилла, счастливый отец выразил искренние, "от всего сердца", слова благодарности представителям МВД, МЧС, охотникам, волонтёрам и другим людям, которые проявили неравнодушие к его беде", — отметил Горелых.

По его словам, мальчику очень повезло не встретить в лесу змей и не оказаться покусанным клещами. Единственными, кто причинил Кириллу дискомфорт, оказались комары, добавил глава пресс-службы полиции.