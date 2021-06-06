Нападающий сборной Австрии близок к переходу в московское "Динамо"

Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович может в ближайшее время перейти в московское "Динамо". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.





"Динамо" давно ведёт переговоры по трансферу австрийца. Клуб отдаёт Комличенко в аренду в "Ростов", а на его место планирует приобрести Арнаутовича. В данный момент стороны близки к соглашению", — заявил источник.

С лета 2019 года Арнаутович выступает в чемпионате за "Шанхай Порт". В составе команды 32-летний форвард провёл 39 матчей, забил 20 голов и сделал четыре результативные передачи.





Ранее австриец выступал за голландский "Твенте", миланский "Интер", бременский "Вердер", английские "Сток Сити" и "Вест Хэм".

В составе национальной сборной он забил 26 голов в 87 матчах. Арнаутович попал в австрийскую заявку на Евро-2020.