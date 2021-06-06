Силуанов рассказал о "нервирующих" его тратах из бюджета
Он считает, что к деньгам налогоплательщиков надо относиться куда более ответственно.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Министр финансов России Антон Силуанов признался, что его задевает за живое, когда он видит неэффективные решения по расходу средств государственного бюджета. Об этом он заявил в интервью на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос о том, что его нервирует.
"Неэффективные решения о тратах государственных. Это деньги налогоплательщиков. Мы должны к ним очень аккуратно относиться", — подчеркнул глава Минфина.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России в 2021 году будет профицитный бюджет. Сейчас он составляет 146 млрд долларов, уточнил глава государства.
Комментариев: 0