Глава МИД Венгрии назвал ошибочной позицию Еврокомиссии по вакцинам от ковида

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об ошибочности позиции Еврокомиссии по вопросу вакцин от коронавирусной инфекции. Он сообщил, что Будапешт и Москва ведут переговоры о производстве российских препаратов на территории Венгрии.

"Еврокомиссия делает большую ошибку, превращая вакцины в предмет геополитики и идеологии", — сказал глава МИД Венгрии на телеканале "Россия-1".

Стоит отметить, что Венгрия первой из стран Евросоюза одобрила применение российской вакцины "Спутник V" и заключила контракт на её поставку. По данным Посольства РФ в Будапеште, Россия в мае передала Венгрии весь объём вакцины в соответствии с этим контрактом.