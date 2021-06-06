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Глава МИД Венгрии назвал ошибочной позицию Еврокомиссии по вакцинам от ковида

Будапешт первым в ЕС одобрил применение российского "Спутника V" и заключил контракт на его поставку.

6 июня, 12:24
<p>Фото © ТАСС/Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об ошибочности позиции Еврокомиссии по вопросу вакцин от коронавирусной инфекции. Он сообщил, что Будапешт и Москва ведут переговоры о производстве российских препаратов на территории Венгрии.

"Еврокомиссия делает большую ошибку, превращая вакцины в предмет геополитики и идеологии", — сказал глава МИД Венгрии на телеканале "Россия-1".

Российскую вакцину "Спутник V" поставят в Бразилию в июле

Российскую вакцину "Спутник V" поставят в Бразилию в июле

Стоит отметить, что Венгрия первой из стран Евросоюза одобрила применение российской вакцины "Спутник V" и заключила контракт на её поставку. По данным Посольства РФ в Будапеште, Россия в мае передала Венгрии весь объём вакцины в соответствии с этим контрактом.

Ранее в Аргентине было запущено производство российской вакцины. Выпуск препарата будет вестись на базе фармацевтической компании Richmond. Предприятие получило разрешение после того, как центр Гамалеи подтвердил качество первых партий российской вакцины "Спутник V", которые были произведены в Аргентине.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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