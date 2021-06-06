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Названа причина взрыва в жилом доме под Саратовом

В результате ЧП с ампутированной кистью в больницу был доставлен один человек.

6 июня, 12:26
<p>Фото © СУ СКР по Саратовской области</p>

Фото © СУ СКР по Саратовской области

Скопление газа стало причиной взрыва в квартире жилого дома под Саратовом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления СКР.

"По предварительным данным, причиной произошедшего стало скопление газа в газовой плите", — говорится в публикации.

Взрыв произошёл в жилом девятиэтажном доме на востоке Петербурга

Взрыв произошёл в жилом девятиэтажном доме на востоке Петербурга

Напомним, ЧП, в результате которого пострадал один человек, произошло в городе Энгельсе. Мужчина был доставлен в больницу с оторванной кистью. Отмечается, что повреждения получили межкомнатные стены квартиры, также выбиты стёкла. Соседним жилым помещениям взрыв ущерба не нанёс.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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