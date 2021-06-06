Названа причина взрыва в жилом доме под Саратовом

Скопление газа стало причиной взрыва в квартире жилого дома под Саратовом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления СКР.

Напомним, ЧП, в результате которого пострадал один человек, произошло в городе Энгельсе. Мужчина был доставлен в больницу с оторванной кистью. Отмечается, что повреждения получили межкомнатные стены квартиры, также выбиты стёкла. Соседним жилым помещениям взрыв ущерба не нанёс.