Названа причина взрыва в жилом доме под Саратовом
В результате ЧП с ампутированной кистью в больницу был доставлен один человек.
Фото © СУ СКР по Саратовской области
Скопление газа стало причиной взрыва в квартире жилого дома под Саратовом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления СКР.
"По предварительным данным, причиной произошедшего стало скопление газа в газовой плите", — говорится в публикации.
Напомним, ЧП, в результате которого пострадал один человек, произошло в городе Энгельсе. Мужчина был доставлен в больницу с оторванной кистью. Отмечается, что повреждения получили межкомнатные стены квартиры, также выбиты стёкла. Соседним жилым помещениям взрыв ущерба не нанёс.
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