НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Немецкие спецслужбы пожаловались на повышенную активность российской разведки в Германии

В Берлине утверждают, что в последний раз такое в стране наблюдалось только во время холодной войны.

6 июня, 12:47
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/evangelisch-wuppertal/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kirchenkreis Wuppertal</a></p>

Фото © Flickr / Kirchenkreis Wuppertal

Глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведки) Томас Хальденванг заявил о возросшей активности российской разведки в стране. При этом, по его мнению, Москва перестала действовать деликатно.

"Мы замечаем, что Россия значительно повысила свою активность. Достигнутый сейчас уровень мы знали до сих пор только по времени холодной войны", — сказал глава немецкой контрразведки в интервью газете Welt am Sonntag.

Хальденванг говорит, что методы российской разведки становятся грубее, а средства — жёстче. Он утверждает, что Москва с "целым количеством агентов" якобы пытается "установить контакт в среде лиц, принимающих политические решения" в ФРГ. К слову, по традиции глава спецслужбы не стал приводить никаких доказательств своих слов.

Главный предатель из ГРУ: Как полковник разведки стал лучшим агентом ЦРУ

Главный предатель из ГРУ: Как полковник разведки стал лучшим агентом ЦРУ

Ранее главу МВД Чехии обвинили в раскрытии шпионов республики в России. Политик имел неаккуратность сболтнуть лишнего во время комментария об отъезде граждан страны из РФ.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1