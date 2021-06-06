Немецкие спецслужбы пожаловались на повышенную активность российской разведки в Германии
В Берлине утверждают, что в последний раз такое в стране наблюдалось только во время холодной войны.
Фото © Flickr / Kirchenkreis Wuppertal
Глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведки) Томас Хальденванг заявил о возросшей активности российской разведки в стране. При этом, по его мнению, Москва перестала действовать деликатно.
"Мы замечаем, что Россия значительно повысила свою активность. Достигнутый сейчас уровень мы знали до сих пор только по времени холодной войны", — сказал глава немецкой контрразведки в интервью газете Welt am Sonntag.
Хальденванг говорит, что методы российской разведки становятся грубее, а средства — жёстче. Он утверждает, что Москва с "целым количеством агентов" якобы пытается "установить контакт в среде лиц, принимающих политические решения" в ФРГ. К слову, по традиции глава спецслужбы не стал приводить никаких доказательств своих слов.
Ранее главу МВД Чехии обвинили в раскрытии шпионов республики в России. Политик имел неаккуратность сболтнуть лишнего во время комментария об отъезде граждан страны из РФ.
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