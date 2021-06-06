Немецкие спецслужбы пожаловались на повышенную активность российской разведки в Германии

Глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведки) Томас Хальденванг заявил о возросшей активности российской разведки в стране. При этом, по его мнению, Москва перестала действовать деликатно.

"Мы замечаем, что Россия значительно повысила свою активность. Достигнутый сейчас уровень мы знали до сих пор только по времени холодной войны", — сказал глава немецкой контрразведки в интервью газете Welt am Sonntag.

Хальденванг говорит, что методы российской разведки становятся грубее, а средства — жёстче. Он утверждает, что Москва с "целым количеством агентов" якобы пытается "установить контакт в среде лиц, принимающих политические решения" в ФРГ. К слову, по традиции глава спецслужбы не стал приводить никаких доказательств своих слов.