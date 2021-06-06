Французские сенаторы возмутились неонацизмом на Украине
Их поразило, что в центре Киева можно записаться в бойцы "Азова" и купить в свободной продаже товары с нацистской символикой.
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Французские сенаторы попросили главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана отреагировать на деятельность неонацистских организаций на Украине. Запрос парламентариев опубликовало издание "Страна.ua".
В мае французские политики посетили Киев и были ошеломлены тем, что прямо в центре украинской столицы любой желающий может приобрести нацистскую символику и записаться в бойцы неонацистского полка "Азов". Они указали, что подобные объединения развивают всё более активную деятельность на Украине "со стрельбищами, практиками сборки и разборки автоматов Калашникова".
"Такие действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция МИД по этому вопросу и какие меры там намереваются принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии", — говорится в запросе сенаторов к министру иностранных дел Франции.
В случае если ведомство прокомментирует данную ситуацию и согласится с мнением сенаторов, это может отразиться на всей политике в отношении Киева.
Ранее в центре Киева прошёл "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Шествие радикалов, которых собралось около ста человек, заняло около получаса, при этом они заявили о желании "пройтись по руинам Москвы". Кроме того, зампостпреда России при ОБСЕ уличил Киев в потакании нацизму.
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