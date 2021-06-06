Французские сенаторы возмутились неонацизмом на Украине

Французские сенаторы попросили главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана отреагировать на деятельность неонацистских организаций на Украине. Запрос парламентариев опубликовало издание "Страна.ua".

В мае французские политики посетили Киев и были ошеломлены тем, что прямо в центре украинской столицы любой желающий может приобрести нацистскую символику и записаться в бойцы неонацистского полка "Азов". Они указали, что подобные объединения развивают всё более активную деятельность на Украине "со стрельбищами, практиками сборки и разборки автоматов Калашникова".

"Такие действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция МИД по этому вопросу и какие меры там намереваются принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии", — говорится в запросе сенаторов к министру иностранных дел Франции.

В случае если ведомство прокомментирует данную ситуацию и согласится с мнением сенаторов, это может отразиться на всей политике в отношении Киева.