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Французские сенаторы возмутились неонацизмом на Украине

Их поразило, что в центре Киева можно записаться в бойцы "Азова" и купить в свободной продаже товары с нацистской символикой.

6 июня, 13:08
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Azov_-_Mariupol.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Французские сенаторы попросили главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана отреагировать на деятельность неонацистских организаций на Украине. Запрос парламентариев опубликовало издание "Страна.ua".

В мае французские политики посетили Киев и были ошеломлены тем, что прямо в центре украинской столицы любой желающий может приобрести нацистскую символику и записаться в бойцы неонацистского полка "Азов". Они указали, что подобные объединения развивают всё более активную деятельность на Украине "со стрельбищами, практиками сборки и разборки автоматов Калашникова".

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"Такие действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция МИД по этому вопросу и какие меры там намереваются принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии", — говорится в запросе сенаторов к министру иностранных дел Франции.

В случае если ведомство прокомментирует данную ситуацию и согласится с мнением сенаторов, это может отразиться на всей политике в отношении Киева.

Ранее в центре Киева прошёл "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Шествие радикалов, которых собралось около ста человек, заняло около получаса, при этом они заявили о желании "пройтись по руинам Москвы". Кроме того, зампостпреда России при ОБСЕ уличил Киев в потакании нацизму.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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