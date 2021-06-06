Экс-президент Украины Кравчук назвал Донбасс раковой опухолью

Донбасс — это "раковая опухоль" на теле Украины, заявил бывший президент страны и глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по вопросу урегулирования конфликта в регионе Леонид Кравчук.

В беседе с украинским Пятым каналом политик вспомнил слова писателя Олеся Гончара, некогда назвавшего Донбасс злокачественным новообразованием, которое Украина должна вырезать, чтобы развиваться независимо от других стран.

"Я подумал, ведь не было же тогда войны. А человек, как и полагается талантливым, гениальным, я бы сказал, людям, ещё тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом", — сказал Кравчук.

Экс-президент предложил вернуть Донбасс путём референдума, но при этом учесть языковые предпочтения проживающих там людей, чтобы не раздражать русскоязычное население. Он также призвал инвестировать в восстановление и дальнейшее развитие региона.