Сотруднику парка аттракционов в Петербурге проломило голову каруселью. Видео © Соцсети

Несчастный случай произошёл в парке аттракционов на Крестовском острове в Петербурге: сотрудник получил тяжёлые травмы от удара карусели "Бустер". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Мужчина перелез через ограждение аттракциона во время его работы и попал под крутящуюся лопасть. Работник отлетел на ступеньки и ударился. Он был доставлен в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются.