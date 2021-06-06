"Человека пришибло": Сотруднику парка аттракционов в Петербурге проломило голову каруселью
По предварительным данным, пострадавший пренебрёг техникой безопасности, попытавшись пройти под работающим аттракционом.
Сотруднику парка аттракционов в Петербурге проломило голову каруселью. Видео © Соцсети
Несчастный случай произошёл в парке аттракционов на Крестовском острове в Петербурге: сотрудник получил тяжёлые травмы от удара карусели "Бустер". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Мужчина перелез через ограждение аттракциона во время его работы и попал под крутящуюся лопасть. Работник отлетел на ступеньки и ударился. Он был доставлен в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются.
Ранее на Алтае карусель раскрутила 12-летнюю девочку так, что она врезалась ногами в здание. Ничего не предвещало беды, пока аттракцион не набрал скорость.
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