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"Человека пришибло": Сотруднику парка аттракционов в Петербурге проломило голову каруселью

По предварительным данным, пострадавший пренебрёг техникой безопасности, попытавшись пройти под работающим аттракционом.

6 июня, 14:01
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Сотруднику парка аттракционов в Петербурге проломило голову каруселью. Видео © Соцсети

Несчастный случай произошёл в парке аттракционов на Крестовском острове в Петербурге: сотрудник получил тяжёлые травмы от удара карусели "Бустер". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Мужчина перелез через ограждение аттракциона во время его работы и попал под крутящуюся лопасть. Работник отлетел на ступеньки и ударился. Он был доставлен в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются.

В Алтайском крае проверят аттракционы после падения детей с лопнувшего батута

В Алтайском крае проверят аттракционы после падения детей с лопнувшего батута

Ранее на Алтае карусель раскрутила 12-летнюю девочку так, что она врезалась ногами в здание. Ничего не предвещало беды, пока аттракцион не набрал скорость.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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