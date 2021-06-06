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Пушков констатировал "смерть мозга" НАТО после слов Столтенберга о сдерживании России

За всеми его высказываниями ничего не стоит, а альянс пытается ими прикрыть отсутствие у себя внятной политики по отношению к России, считает парламентарий.

6 июня, 13:24
<p>Фото © ТАСС / Смитюк Юрий</p>

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о принципе "сдерживания и диалога" в отношениях с Москвой. По мнению парламентария, данный подход не работает. Он подчеркнул, что диалога между НАТО и Россией давно нет, сдерживания тоже.

"Это чисто виртуальная формула. На деле у НАТО нет внятной политики в адрес России, кроме политики враждебности. А для этого ума не надо. И так уже много лет. Приходится вслед за президентом Макроном констатировать "смерть мозга НАТО", — написал сенатор в Telegram-канале.

В Госдуме объяснили истерию НАТО из-за сотрудничества России и Белоруссии

В Госдуме объяснили истерию НАТО из-за сотрудничества России и Белоруссии

Ранее генсек НАТО обеспокоился сотрудничеством России и Белоруссии. Также политик указал на возрастающее взаимодействие РФ и КНР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ упрекнула альянс в постоянном вмешательстве во внутренние дела двух стран.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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