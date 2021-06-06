Пушков констатировал "смерть мозга" НАТО после слов Столтенберга о сдерживании России

Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о принципе "сдерживания и диалога" в отношениях с Москвой. По мнению парламентария, данный подход не работает. Он подчеркнул, что диалога между НАТО и Россией давно нет, сдерживания тоже.

"Это чисто виртуальная формула. На деле у НАТО нет внятной политики в адрес России, кроме политики враждебности. А для этого ума не надо. И так уже много лет. Приходится вслед за президентом Макроном констатировать "смерть мозга НАТО", — написал сенатор в Telegram-канале.