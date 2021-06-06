Пушков констатировал "смерть мозга" НАТО после слов Столтенберга о сдерживании России
За всеми его высказываниями ничего не стоит, а альянс пытается ими прикрыть отсутствие у себя внятной политики по отношению к России, считает парламентарий.
Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о принципе "сдерживания и диалога" в отношениях с Москвой. По мнению парламентария, данный подход не работает. Он подчеркнул, что диалога между НАТО и Россией давно нет, сдерживания тоже.
"Это чисто виртуальная формула. На деле у НАТО нет внятной политики в адрес России, кроме политики враждебности. А для этого ума не надо. И так уже много лет. Приходится вслед за президентом Макроном констатировать "смерть мозга НАТО", — написал сенатор в Telegram-канале.
Ранее генсек НАТО обеспокоился сотрудничеством России и Белоруссии. Также политик указал на возрастающее взаимодействие РФ и КНР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ упрекнула альянс в постоянном вмешательстве во внутренние дела двух стран.
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