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Японцы пересмотрели карты и удивились географической близости России и США

Они обратили внимание на то, что расстояние между Малым Диомидом и островом Ратманова составляет всего 3,8 километра.

6 июня, 13:46
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<p>Фото © NASA</p>

Фото © NASA

Во время своего путешествия на острова Диомида японская тележурналистка Сая Итикава очень удивилась тому, как близко друг к другу расположены Россия и Америка. Об этом она рассказала на сайте Yahoo News Japan.

Путь на архипелаг занял более суток: репортёру пришлось лететь из Нью-Йорка в город Ном на Аляске, а затем добираться до островов на маленьком самолёте. Журналистка отметила, что два острова Диомида поделены между Россией и США, расстояние между Малым Диомидом и островом Ратманова составляет всего 3,8 километра. После этого японцы стали комментировать этот занимательный факт.

Почитал и внимательно рассмотрел карты Google. Действительно очень любопытно!

Eyeson

Как близко, оказывается, располагаются друг к другу Россия и Америка! Наверное, на островах Диомида восхитительные восходы!! Хотя и холод ужасный!

Kur

Да, железных дорог там не наблюдается

Pa

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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