Японцы пересмотрели карты и удивились географической близости России и США
Они обратили внимание на то, что расстояние между Малым Диомидом и островом Ратманова составляет всего 3,8 километра.
Фото © NASA
Во время своего путешествия на острова Диомида японская тележурналистка Сая Итикава очень удивилась тому, как близко друг к другу расположены Россия и Америка. Об этом она рассказала на сайте Yahoo News Japan.
Путь на архипелаг занял более суток: репортёру пришлось лететь из Нью-Йорка в город Ном на Аляске, а затем добираться до островов на маленьком самолёте. Журналистка отметила, что два острова Диомида поделены между Россией и США, расстояние между Малым Диомидом и островом Ратманова составляет всего 3,8 километра. После этого японцы стали комментировать этот занимательный факт.
Почитал и внимательно рассмотрел карты Google. Действительно очень любопытно!
Как близко, оказывается, располагаются друг к другу Россия и Америка! Наверное, на островах Диомида восхитительные восходы!! Хотя и холод ужасный!
Да, железных дорог там не наблюдается
Ранее в Японии назвали главное условие для мирного договора с Россией. В Стране восходящего солнца уверены, что урегулировать все разногласия можно будет только при президентстве Путина.
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