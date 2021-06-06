Японцы пересмотрели карты и удивились географической близости России и США

Во время своего путешествия на острова Диомида японская тележурналистка Сая Итикава очень удивилась тому, как близко друг к другу расположены Россия и Америка. Об этом она рассказала на сайте Yahoo News Japan.

Путь на архипелаг занял более суток: репортёру пришлось лететь из Нью-Йорка в город Ном на Аляске, а затем добираться до островов на маленьком самолёте. Журналистка отметила, что два острова Диомида поделены между Россией и США, расстояние между Малым Диомидом и островом Ратманова составляет всего 3,8 километра. После этого японцы стали комментировать этот занимательный факт.

Почитал и внимательно рассмотрел карты Google. Действительно очень любопытно! Eyeson

Как близко, оказывается, располагаются друг к другу Россия и Америка! Наверное, на островах Диомида восхитительные восходы!! Хотя и холод ужасный! Kur

Да, железных дорог там не наблюдается Pa