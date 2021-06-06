Паром с более чем 100 пассажирами сел на мель в Нью-Йорке
Одному члену экипажа понадобилась госпитализация. Остальных успешно эвакуировали.
Фото © Instagram / fdny
Паром с 125 людьми на борту сел на мель в Нью-Йорке. Как сообщает пресс-служба пожарного департамента города, инцидент произошёл накануне около 16:00 (23:00 мск) у побережья района Бруклин. Среди 125 человек было семь членов экипажа. Один из них пострадал и был госпитализирован.
"Наши подразделения из многочисленных агентств прибыли менее чем за четыре минуты... Эвакуированные пассажиры были доставлены на близлежащий судоремонтный завод военно-морских сил", — добавили в департаменте.
А накануне Лайф сообщал, что под Сыктывкаром паром с 13 пассажирами и автомобилями сел на мель при подходе к берегу.
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