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Паром с более чем 100 пассажирами сел на мель в Нью-Йорке

Одному члену экипажа понадобилась госпитализация. Остальных успешно эвакуировали.

6 июня, 13:27
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/fdny/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fdny</a></p>

Фото © Instagram / fdny

Паром с 125 людьми на борту сел на мель в Нью-Йорке. Как сообщает пресс-служба пожарного департамента города, инцидент произошёл накануне около 16:00 (23:00 мск) у побережья района Бруклин. Среди 125 человек было семь членов экипажа. Один из них пострадал и был госпитализирован.

"Наши подразделения из многочисленных агентств прибыли менее чем за четыре минуты... Эвакуированные пассажиры были доставлены на близлежащий судоремонтный завод военно-морских сил", — добавили в департаменте.

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А накануне Лайф сообщал, что под Сыктывкаром паром с 13 пассажирами и автомобилями сел на мель при подходе к берегу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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