Легковушка на полной скорости снесла двух человек на пешеходном переходе в Петербурге

Страшное ДТП произошло на Лахтинском проспекте в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, что автомобиль остановился, чтобы пропустить двух пешеходов. Когда те начали переходить дорогу, на бешеной скорости прямо на них выскочила легковушка. От удара молодых людей подбросило. У одного из пострадавших открытые раны рук и ног, у второго — черепно-мозговая травма. Обоих госпитализировали в тяжёлом состоянии.