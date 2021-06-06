Легковушка на полной скорости снесла двух человек на пешеходном переходе в Петербурге
В результате пострадавшие получили серьёзные травмы. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Легковушка на полной скорости снесла двух человек на пешеходном переходе в Петербурге. Видео © LIFE
Водитель автомобиля "Лада" сбил двух человек на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения.
Страшное ДТП произошло на Лахтинском проспекте в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, что автомобиль остановился, чтобы пропустить двух пешеходов. Когда те начали переходить дорогу, на бешеной скорости прямо на них выскочила легковушка. От удара молодых людей подбросило. У одного из пострадавших открытые раны рук и ног, у второго — черепно-мозговая травма. Обоих госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Ранее на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга автобус сбил девушку на роликовых коньках. В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом инцидента.
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