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Умер сценарист фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза" Резо Габриадзе

Уход знаменитого режиссёра из жизни назвали невосполнимой утратой для грузинской культуры.

6 июня, 17:54
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Тбилиси умер известный художник, сценарист, режиссёр и скульптор, основатель Тбилисского государственного театра марионеток Резо Габриадзе. Автор сценариев к фильмам "Мимино", "Кин-дза-дза!" и "Не горюй!" скончался в возрасте 84 лет.

"Смерть Резо Габриадзе — невосполнимая утрата для грузинской культуры", — говорится в заявлении Минкультуры Грузии.

Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Он написал сценарии к таким советским шедеврам, как "Мимино", "Не горюй!", "Квеври", "Чудаки", "Серенада". Всего на его счету сценарии к более чем 35 грузинским и советским фильмам. В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток, здание которого по сей день считается одной из достопримечательностей столицы благодаря своей интересной архитектуре. Он является обладателем множества наград, включая премии "Ника", "Триумф" и "Золотая маска".

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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