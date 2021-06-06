Умер сценарист фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза" Резо Габриадзе

Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Он написал сценарии к таким советским шедеврам, как "Мимино", "Не горюй!", "Квеври", "Чудаки", "Серенада". Всего на его счету сценарии к более чем 35 грузинским и советским фильмам. В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток, здание которого по сей день считается одной из достопримечательностей столицы благодаря своей интересной архитектуре. Он является обладателем множества наград, включая премии "Ника", "Триумф" и "Золотая маска".