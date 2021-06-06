Умер сценарист фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза" Резо Габриадзе
Уход знаменитого режиссёра из жизни назвали невосполнимой утратой для грузинской культуры.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Тбилиси умер известный художник, сценарист, режиссёр и скульптор, основатель Тбилисского государственного театра марионеток Резо Габриадзе. Автор сценариев к фильмам "Мимино", "Кин-дза-дза!" и "Не горюй!" скончался в возрасте 84 лет.
"Смерть Резо Габриадзе — невосполнимая утрата для грузинской культуры", — говорится в заявлении Минкультуры Грузии.
Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Он написал сценарии к таким советским шедеврам, как "Мимино", "Не горюй!", "Квеври", "Чудаки", "Серенада". Всего на его счету сценарии к более чем 35 грузинским и советским фильмам. В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток, здание которого по сей день считается одной из достопримечательностей столицы благодаря своей интересной архитектуре. Он является обладателем множества наград, включая премии "Ника", "Триумф" и "Золотая маска".
"Я очень тяжело болею": Запашный рассказал о последнем разговоре с умершим от ковида актёром Анчуковым
Ранее сообщалось, что актёр из российских сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Молодёжка", "Мажор" Артём Анчуков умер в возрасте 39 лет. Печальное известие сообщила певица Татьяна Буланова, которой приписывали роман с артистом. Позже стало известно, что Анчуков скончался от коронавируса.
Комментариев: 0