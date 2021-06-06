В Кремле переадресовали УЕФА вопрос о форме сборной Украины с силуэтом Крыма
Помимо контура полуострова на футбольную экипировку нанесены лозунги украинских националистов.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с формой сборной Украины для чемпионата Европы по футболу находится в компетенции УЕФА. Так он ответил на вопрос, будет ли Россия вводить ограничения для украинской команды из-за экипировки с силуэтом Крыма, если она попадёт в четвертьфинальный матч Евро-2020 в Петербурге.
"Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА", — сказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с ТАСС.
Ранее на футбольную форму Украины отреагировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала отчаянной художественной акцией появление Крыма на футболках футболистов. Она отметила, что таким образом Киев пытается придать игрокам сил, поскольку только на это у страны и есть надежда.
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