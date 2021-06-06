В Кремле переадресовали УЕФА вопрос о форме сборной Украины с силуэтом Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с формой сборной Украины для чемпионата Европы по футболу находится в компетенции УЕФА. Так он ответил на вопрос, будет ли Россия вводить ограничения для украинской команды из-за экипировки с силуэтом Крыма, если она попадёт в четвертьфинальный матч Евро-2020 в Петербурге.