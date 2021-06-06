"Газпром" официально сменит "прописку" с Москвы на Петербург

ПАО "Газпром" может сменить место регистрации в ближайшее время с Москвы на Санкт-Петербург. О предстоящих изменениях говорится в материалах к собранию акционеров, на котором 25 июня рассмотрят данный вопрос.

"Текст Устава ПАО "Газпром" после внесения изменений. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", — говорится в документе.

"Газпром" юридически зарегистрирован на улице Намёткина в Москве. Но с 2016 года компания и её "дочки" переезжают в Петербург. Большинство подразделений группы в настоящее время находятся в Северной столице. Предполагается, что штаб-квартира "Газпрома" по завершении переезда будет располагаться в "Лахта-центре".