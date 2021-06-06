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"Газпром" официально сменит "прописку" с Москвы на Петербург

Штаб-квартира корпорации будет располагаться в небоскрёбе "Лахта-центр".

6 июня, 18:32
<p>Фото © ТАСС / Олег Яковлев</p>

Фото © ТАСС / Олег Яковлев

ПАО "Газпром" может сменить место регистрации в ближайшее время с Москвы на Санкт-Петербург. О предстоящих изменениях говорится в материалах к собранию акционеров, на котором 25 июня рассмотрят данный вопрос.

"Текст Устава ПАО "Газпром" после внесения изменений. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", — говорится в документе.

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"Газпром" юридически зарегистрирован на улице Намёткина в Москве. Но с 2016 года компания и её "дочки" переезжают в Петербург. Большинство подразделений группы в настоящее время находятся в Северной столице. Предполагается, что штаб-квартира "Газпрома" по завершении переезда будет располагаться в "Лахта-центре".

Ранее в Петербурге представили архитектурную концепцию небоскрёба "Лахта-центр — 2". Высота нового здания составит 703 метра. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер отметил, что такая высота башни очень символична. Небоскрёб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров).

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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