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В Пакистане при падении пассажирского фургона в ущелье погибло восемь человек

При аварии пострадало ещё три человека, один из них находится в критическом состоянии.

6 июня, 18:33
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Arshad Butt</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Arshad Butt

В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана пассажирский фургон упал в ущелье. В результате инцидента погибло минимум восемь человек. Об этом пишет агентство Синьхуа, ссылаясь на местные власти.

По данным чиновников, среди погибших пассажиров были две женщины и трое детей. Также уточняется, что, по предварительным данным, смертельная авария произошла после того, как водитель фургона потерял управление транспортным средством, когда входил в крутой поворот с превышением скорости.

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Кроме того, в местной полиции уточнили, что спасатели и волонтёры, которые проживают в районе ЧП, прибыли на место, чтобы извлечь тела погибших и помочь пострадавшим. Различные травмы получили по меньшей мере три человека. Все они были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии.

Ранее Лайф рассказывал о том, что микроавтобус с десятью российскими туристами, в числе которых двое детей, попал в ДТП в Египте. Жертвой аварии стала гражданка РФ.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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