В Пакистане при падении пассажирского фургона в ущелье погибло восемь человек

В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана пассажирский фургон упал в ущелье. В результате инцидента погибло минимум восемь человек. Об этом пишет агентство Синьхуа, ссылаясь на местные власти.

По данным чиновников, среди погибших пассажиров были две женщины и трое детей. Также уточняется, что, по предварительным данным, смертельная авария произошла после того, как водитель фургона потерял управление транспортным средством, когда входил в крутой поворот с превышением скорости.

Кроме того, в местной полиции уточнили, что спасатели и волонтёры, которые проживают в районе ЧП, прибыли на место, чтобы извлечь тела погибших и помочь пострадавшим. Различные травмы получили по меньшей мере три человека. Все они были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии.