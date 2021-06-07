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На Урале сбитый иномаркой лось вылетел на встречку и убил водителя другой машины

Удар был настолько сильный, что доставать тело из искорёженной машины пришлось сотрудникам МЧС.

7 июня, 05:29
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Фото © УГИБДД по Свердловской области

На Урале сбитый иномаркой лось вылетел на встречку и убил водителя другой машины. Видео © VK / incekb

На Урале в ночь на 7 июня произошло страшное ДТП. Водитель одной иномарки сбил выбежавшего на трассу лося, от удара животное вылетело на встречную полосу и рухнуло на другой автомобиль, водитель которого от полученных травм скончался. Об этом сообщает kp.ru.

Трагедия случилась на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Очевидцы рассказали, что автомобиль Opel столкнулся с лосем, которого затем откинуло на BMW X3. 33-летний водитель внедорожника Станислав А. умер на месте. Удар был настолько сильный, что доставать тело из искорёженной машины пришлось сотрудникам МЧС.

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"Водитель Opel, двигаясь по ЕКАД со стороны дублёра Сибирского тракта в сторону города Березовского, допустил наезд на животное, которое отбросило на автомобиль BMW X3, двигавшийся на встречном направлении", — сообщили в ГИБДД.

Там добавили, что водитель "опеля" в ДТП не пострадал.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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