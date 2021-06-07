На Урале сбитый иномаркой лось вылетел на встречку и убил водителя другой машины. Видео © VK / incekb

На Урале в ночь на 7 июня произошло страшное ДТП. Водитель одной иномарки сбил выбежавшего на трассу лося, от удара животное вылетело на встречную полосу и рухнуло на другой автомобиль, водитель которого от полученных травм скончался. Об этом сообщает kp.ru.

Трагедия случилась на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Очевидцы рассказали, что автомобиль Opel столкнулся с лосем, которого затем откинуло на BMW X3. 33-летний водитель внедорожника Станислав А. умер на месте. Удар был настолько сильный, что доставать тело из искорёженной машины пришлось сотрудникам МЧС.

"Водитель Opel, двигаясь по ЕКАД со стороны дублёра Сибирского тракта в сторону города Березовского, допустил наезд на животное, которое отбросило на автомобиль BMW X3, двигавшийся на встречном направлении", — сообщили в ГИБДД.

Там добавили, что водитель "опеля" в ДТП не пострадал.