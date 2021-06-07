Президент Украины Владимир Зеленский увидел в отказе США от санкций против компании – оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG сходство с игрой американского баскетболиста Майкла Джордана. Об этом он рассказал в интервью порталу Axios.

"Оно (решение. — Прим. Лайфа) напоминает мне то, как играл Майкл Джордан. Даже Майкл Джордан очень часто заманивал своего оппонента, иногда показывая ложную слабость или даже признаки болезни. У него было много секретных уловок, чтобы заставить противника расслабиться и навязать ему свою тактику, обманчивое чувство близости победы", — пояснил украинский лидер и добавил, что Джордан — его любимый баскетболист.

Президент Украины добавил, что "Его Воздушество" побеждал в самый последний момент, потому что менял тактику кардинальным образом. "Я верю всё же, что Байден — Джордан в политике", — отметил Зеленский.