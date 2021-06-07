"Байден не забросил свой последний трёхочковый": Зеленский сравнил решение США по "Северному потоку – 2" с игрой Майкла Джордана
Украинский лидер считает, что Байден показывает ложную слабость, чтобы заставить противника потерять бдительность.
Фото © ТАСС / AP
Президент Украины Владимир Зеленский увидел в отказе США от санкций против компании – оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG сходство с игрой американского баскетболиста Майкла Джордана. Об этом он рассказал в интервью порталу Axios.
"Оно (решение. — Прим. Лайфа) напоминает мне то, как играл Майкл Джордан. Даже Майкл Джордан очень часто заманивал своего оппонента, иногда показывая ложную слабость или даже признаки болезни. У него было много секретных уловок, чтобы заставить противника расслабиться и навязать ему свою тактику, обманчивое чувство близости победы", — пояснил украинский лидер и добавил, что Джордан — его любимый баскетболист.
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Президент Украины добавил, что "Его Воздушество" побеждал в самый последний момент, потому что менял тактику кардинальным образом. "Я верю всё же, что Байден — Джордан в политике", — отметил Зеленский.
"Я думаю, что он ещё не забросил свой последний трёхочковый, мне хотелось бы верить, что это всё — часть его тактики. Если это не так, то есть ощущение, что Россия может взять верх над США", — заключил украинский президент.
Как сообщал Лайф, 19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме. А 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2".
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