Вильфанд предупредил россиян о заморозках в июне

В некоторых регионах России прогнозируется наступление заморозков в ближайшее время, однако в определённых областях ожидается и аномальная жара. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА "Новости".

По словам метеоролога, "необычной ситуации", а именно похолодания до минус трёх градусов, стоит ожидать на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, а также в Хакасии, Иркутской области и Туве.

А вот в центре европейской части России синоптик пообещал "самую настоящую летнюю погоду и именно летние дожди" с дневной температурой в 25 градусов. Метеоролог не исключил и сильных осадков, но пока они не прогнозируются.

"Пока прогноз такой: переменная облачность, кратковременные дожди средней интенсивности летнего типа", — добавил научный руководитель Гидрометцентра.