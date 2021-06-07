Вильфанд предупредил россиян о заморозках в июне
Вместе с тем жителей ряда регионов ожидает по-настоящему летняя погода.
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В некоторых регионах России прогнозируется наступление заморозков в ближайшее время, однако в определённых областях ожидается и аномальная жара. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА "Новости".
По словам метеоролога, "необычной ситуации", а именно похолодания до минус трёх градусов, стоит ожидать на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, а также в Хакасии, Иркутской области и Туве.
А вот в центре европейской части России синоптик пообещал "самую настоящую летнюю погоду и именно летние дожди" с дневной температурой в 25 градусов. Метеоролог не исключил и сильных осадков, но пока они не прогнозируются.
"Пока прогноз такой: переменная облачность, кратковременные дожди средней интенсивности летнего типа", — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
Также Вильфанд отметил, что Северо-Западный регион ждёт температура до +27 градусов, осадков не предвидится. В Дальневосточном федеральном округе установится тёплая погода с температурой на четыре – семь градусов выше нормы. А вот в Омской, Томской, Новосибирской областях, в Красноярском крае и в самом Красноярске температура опустится на четыре-пять градусов ниже нормы.
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