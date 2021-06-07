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Не менее 30 человек погибли при столкновении двух поездов в Пакистане

В соцсетях начали появляться видео с места катастрофы, на которых видны обломки составов и пострадавшие пассажиры.

7 июня, 03:59

Кадр из видео © Соцсети

Не менее 30 человек погибли при столкновении двух поездов в Пакистане. Видео © Соцсети

В результате столкновения двух поездов на юге Пакистана погибло не менее 30 человек. Об этом сообщает телеканал ARY News. Два экспресса столкнулись между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд.

Как уточнил представитель железных дорог, один поезд врезался в сошедший с рельсов второй состав. По словам комиссара Усмана Абдуллы, в результате происшествия погибло по меньшей мере 30 пассажиров, ещё несколько человек находятся под обломками. По неофициальным данным, число жертв увеличилось до 33.

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В Сети появились видео с места событий, на которых видны обломки поезда. Некоторые вагоны сошли с рельсов и перевернулись. Также можно наблюдать большое количество людей на месте ЧП. По всей видимости, значительная часть из них — пассажиры поездов. Отмечается, что при столкновении также пострадали десятки человек, некоторые из них получили весьма тяжёлые травмы.

На место трагедии прибыли полиция и спасатели. Они оказывают помощь людям, доставляют пострадавших в больницу и извлекают граждан из-под обломков поездов. После столкновения в данном районе власти приняли решение приостановить движение поездов.

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Ранее Лайф писал о другой трагедии, произошедшей в Пакистане. Накануне в провинции Хайбер-Пахтунхва при падении пассажирского фургона в ущелье погибло минимум восемь человек.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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