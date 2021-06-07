Бывший мэр Владивостока, у которого недавно прошли обыски, попал в аварию на картинге. Видео © Instagram / ovgumenyuk

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, у которого ранее прошли обыски, сообщил, что получил травму в результате столкновения на картинговой трассе. Об этом он рассказал в "Инстаграме".

Экс-глава города выложил на странице в соцсети фото, на котором видно ссадину на руке. Он назвал столкновение неожиданным, но отметил, что к "опасным ситуациям", происходящим на треке, старается относиться спокойно, тем более когда знает, что "был прав".

"Сегодня выходной, с детьми и своей командой на "Примринге". Сегодня у нас второй этап, боролся за позицию на подиуме, но получилось столкновение сильное. Сейчас поеду в больницу, но я думаю, что всё пройдёт и также буду участвовать [в гонках]", — сказал Гуменюк в сториз.