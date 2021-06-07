"Столкновение сильное": Бывший мэр Владивостока Гуменюк, у которого недавно прошли обыски, попал в аварию
Это случилось на картинговой трассе. Экс-глава города рассказал, что собирается ехать в больницу, и выразил надежду, что всё пройдёт и он сможет продолжать участвовать в гонках.
Олег Гуменюк. Фото © Instagram / ovgumenyuk
Бывший мэр Владивостока, у которого недавно прошли обыски, попал в аварию на картинге. Видео © Instagram / ovgumenyuk
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, у которого ранее прошли обыски, сообщил, что получил травму в результате столкновения на картинговой трассе. Об этом он рассказал в "Инстаграме".
Экс-глава города выложил на странице в соцсети фото, на котором видно ссадину на руке. Он назвал столкновение неожиданным, но отметил, что к "опасным ситуациям", происходящим на треке, старается относиться спокойно, тем более когда знает, что "был прав".
"Сегодня выходной, с детьми и своей командой на "Примринге". Сегодня у нас второй этап, боролся за позицию на подиуме, но получилось столкновение сильное. Сейчас поеду в больницу, но я думаю, что всё пройдёт и также буду участвовать [в гонках]", — сказал Гуменюк в сториз.
Как сообщал Лайф, 18 мая мэр Владивостока Олег Гуменюк покинул свой пост после критики вице-премьера Юрия Трутнева, который отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не произошло. 27 мая городская дума утвердила досрочное прекращение полномочий чиновника.
А 31 мая стало известно, что в доме Гуменюка прошли обыски. По данным местных СМИ, оперативные мероприятия проводились и в других местах, связанных с экс-мэром.
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