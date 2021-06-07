Вице-премьер Абрамченко оценила возможный запрет памперсов в России
Ранее зампред правительства анонсировала запрет на некоторые одноразовые изделия из пластика.
Вопрос о запрете жизненно необходимых товаров, в том числе подгузников, даже при необходимости их переработки, не стоит на повестке в Правительстве России. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко на полях ПМЭФ-2021.
В беседе с РИА "Новости" она отметила, что "памперсы в эфире не звучат". В кабмине понимают, что заменить их нечем.
"Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдём на марлевые пелёнки опять или на какие-то фланелевые пелёнки для наших детей", — отметила Абрамченко.
Напомним, ранее вице-премьер сообщила, что проект о запрете неперерабатываемого пластика могут внести в Госдуму уже осенью. В частности, речь идёт о пластиковых трубочках, ватных палочках и одноразовой посуде.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов