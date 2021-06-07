Вице-премьер Абрамченко оценила возможный запрет памперсов в России

Ранее зампред правительства анонсировала запрет на некоторые одноразовые изделия из пластика.

Вопрос о запрете жизненно необходимых товаров, в том числе подгузников, даже при необходимости их переработки, не стоит на повестке в Правительстве России. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко на полях ПМЭФ-2021.

В беседе с РИА "Новости" она отметила, что "памперсы в эфире не звучат". В кабмине понимают, что заменить их нечем.