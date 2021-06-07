Украинка насмотрелась новостей и прыгнула в колодец, опасаясь захватчиков
Женщина собрала сумку, взяла подушку и пачку печенья, но во время спуска сломала левое бедро и голень. Пришлось задействовать спасателей.
Фото © Pixabay
В украинском селе Вознесенское Черкасской области пенсионерка насмотрелась новостей и от страха спряталась в 20-метровом недействующем колодце. Об этом пишет портал "Золотоноша.City".
Как сообщает издание, 62-летняя женщина посмотрела новости по телевизору и решила, что произошло "военное нападение захватчиков". Она собрала сумку, подушку и пачку печенья и прыгнула вниз на 20 метров в заброшенный колодец. Пролетев несколько метров, пенсионерка сломала левое бедро и голень, однако осталась жива. Её отсутствие заметили односельчане и отправились на поиски. Нашли пенсионерку спустя сутки.
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Уточняется, что достать женщину со дна колодца удалось спасателям, которые передали её бригаде скорой помощи. С полученными увечьями женщину доставили в Золотоношскую многопрофильную больницу.
В последнее время украинские СМИ то и дело пестрят сообщениями о якобы готовящемся нападении России. Политики Незалежной стараются не отставать. Так, президент Украины Владимир Зеленский дал 7 июня интервью американскому порталу Axios, в котором попросил незамедлительно принять страну в НАТО, потому что "на кону стоит её независимость".
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