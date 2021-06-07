Украинка насмотрелась новостей и прыгнула в колодец, опасаясь захватчиков

В украинском селе Вознесенское Черкасской области пенсионерка насмотрелась новостей и от страха спряталась в 20-метровом недействующем колодце. Об этом пишет портал "Золотоноша.City".

Как сообщает издание, 62-летняя женщина посмотрела новости по телевизору и решила, что произошло "военное нападение захватчиков". Она собрала сумку, подушку и пачку печенья и прыгнула вниз на 20 метров в заброшенный колодец. Пролетев несколько метров, пенсионерка сломала левое бедро и голень, однако осталась жива. Её отсутствие заметили односельчане и отправились на поиски. Нашли пенсионерку спустя сутки.

Уточняется, что достать женщину со дна колодца удалось спасателям, которые передали её бригаде скорой помощи. С полученными увечьями женщину доставили в Золотоношскую многопрофильную больницу.