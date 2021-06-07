В Японии арестовали помощника капитана российского траулера "Амур"

Береговая охрана японского города Момбецу арестовала штурмана российского траулера "Амур", который столкнулся с японской шхуной "Дай-хати Хокко-мару", в результате чего погибло три рыбака. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По версии властей Страны восходящего солнца, россиянин нарушил правила безопасности в процессе маневрирования. В Генконсульстве РФ в Саппоро подтвердили информацию об аресте.