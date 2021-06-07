В Японии арестовали помощника капитана российского траулера "Амур"
Россиянину вменяется столкновение с японским судном, при котором погибло три рыбака.
Корабль береговой охраны Японии. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Береговая охрана японского города Момбецу арестовала штурмана российского траулера "Амур", который столкнулся с японской шхуной "Дай-хати Хокко-мару", в результате чего погибло три рыбака. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По версии властей Страны восходящего солнца, россиянин нарушил правила безопасности в процессе маневрирования. В Генконсульстве РФ в Саппоро подтвердили информацию об аресте.
"Только что мы получили информацию об аресте третьего помощника капитана, который стоял на вахте", — цитирует представителя дипмиссии ТАСС.
Напомним, трагедия произошла 26 мая около 6:00 по местному времени (00:00 мск) в 23 километрах от острова Хоккайдо. Погибло три рыбака — все с японского судна. Российский траулер отбуксировали в японский порт Момбецу. По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, японская шхуна двигалась в условиях плохой видимости без звуковых сигналов, что, вероятно, и привело к трагедии.
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