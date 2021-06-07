Зеленский счёл "Северный поток – 2" оружием в руках России, которому США поставляют "пули"
Украинский президент удивился, как такая образцовая, по его мнению, американская демократия отказалась от санкций против оператора газопровода.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод "Северный поток – 2" является оружием в руках России.
"Мы рассматриваем его как оружие, настоящее оружие, я открыто об этом говорю. Оружие в руках Российской Федерации", — заявил Зеленский в интервью порталу Axios.
"Узнал из прессы": Зеленский неприятно удивлён отказом Байдена от санкций против "Северного потока – 2"
Украинский президент добавил, что рассматривает этот вопрос с точки зрения "безопасности в Европе и США — стратегическом партнёре Киева". При этом Зеленский назвал неожиданным отказ США от санкций против оператора "Северного потока – 2", отметив, что Штаты поставляют "пули" для этого оружия.
"Ведь США — это образцовая цивилизация и демократия в мире. Мне всегда казалось, что Украина отстаивает точно такие же принципы в Европе", — заключил Зеленский.
Ранее украинский президент пожаловался на перспективу потерять три миллиарда долларов из-за "Северного потока – 2".
Как сообщал Лайф, 19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.
Лента новостей
Вступили в силу новые требования к мигрантам для работы в России
сегодня в 00:30
До четырёх лет: Сдающим на права россиянам пригрозили уголовными делами за скрытые микрофоны на экзаменах
сегодня в 00:24
"Узнал из прессы": Зеленский неприятно удивлён отказом Байдена от санкций против "Северного потока – 2"
сегодня в 00:09
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме. А 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2".
Комментариев: 0