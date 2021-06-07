НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зеленский счёл "Северный поток – 2" оружием в руках России, которому США поставляют "пули"

Украинский президент удивился, как такая образцовая, по его мнению, американская демократия отказалась от санкций против оператора газопровода.

7 июня, 00:50
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод "Северный поток – 2" является оружием в руках России.

"Мы рассматриваем его как оружие, настоящее оружие, я открыто об этом говорю. Оружие в руках Российской Федерации", — заявил Зеленский в интервью порталу Axios.

"Узнал из прессы": Зеленский неприятно удивлён отказом Байдена от санкций против "Северного потока – 2"

"Узнал из прессы": Зеленский неприятно удивлён отказом Байдена от санкций против "Северного потока – 2"

Украинский президент добавил, что рассматривает этот вопрос с точки зрения "безопасности в Европе и США — стратегическом партнёре Киева". При этом Зеленский назвал неожиданным отказ США от санкций против оператора "Северного потока – 2", отметив, что Штаты поставляют "пули" для этого оружия.

"Ведь США — это образцовая цивилизация и демократия в мире. Мне всегда казалось, что Украина отстаивает точно такие же принципы в Европе", — заключил Зеленский.

Пушков ответил на слова Зеленского об убытках Украины из-за "Северного потока – 2"

Пушков ответил на слова Зеленского об убытках Украины из-за "Северного потока – 2"

Ранее украинский президент пожаловался на перспективу потерять три миллиарда долларов из-за "Северного потока – 2".

Как сообщал Лайф, 19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.


Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме. А 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1