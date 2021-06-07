Зеленский счёл "Северный поток – 2" оружием в руках России, которому США поставляют "пули"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод "Северный поток – 2" является оружием в руках России.

"Мы рассматриваем его как оружие, настоящее оружие, я открыто об этом говорю. Оружие в руках Российской Федерации", — заявил Зеленский в интервью порталу Axios.

Украинский президент добавил, что рассматривает этот вопрос с точки зрения "безопасности в Европе и США — стратегическом партнёре Киева". При этом Зеленский назвал неожиданным отказ США от санкций против оператора "Северного потока – 2", отметив, что Штаты поставляют "пули" для этого оружия.