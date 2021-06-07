США заранее не уведомили украинские власти о решении снять санкции с компании – оператора проекта трубопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG. Об этом в воскресенье заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Axios.

"Я был удивлён несколько раз. Помимо самого решения США вторым сюрпризом, безусловно, стал тот факт, что я узнал об этом из прессы", — сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что "отношения между стратегическими партнёрами должны быть прямыми". Кроме того, он отметил, что поступки Байдена в последнее время подрывают уверенность Украины в стабильной поддержке со стороны США.