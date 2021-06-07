"Узнал из прессы": Зеленский неприятно удивлён отказом Байдена от санкций против "Северного потока – 2"
Поступки главы Белого дома в последнее время подрывают уверенность Украины в стабильной поддержке со стороны США, отметил лидер Незалежной.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Яковлева Ирина
США заранее не уведомили украинские власти о решении снять санкции с компании – оператора проекта трубопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG. Об этом в воскресенье заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Axios.
"Я был удивлён несколько раз. Помимо самого решения США вторым сюрпризом, безусловно, стал тот факт, что я узнал об этом из прессы", — сказал Зеленский.
Президент Украины считает, что "отношения между стратегическими партнёрами должны быть прямыми". Кроме того, он отметил, что поступки Байдена в последнее время подрывают уверенность Украины в стабильной поддержке со стороны США.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершена укладка первой нитки "Северного потока – 2". По словам президента РФ, "Газпром" уже готов к наполнению трубопровода газом.
Как сообщал Лайф, 19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме.
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