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Трое детей и дедушка погибли при пожаре в Пермском крае

Горел двухэтажный кирпичный дом на четыре семьи. Также пострадала бабушка несовершеннолетних, она госпитализирована.

6 июня, 23:52

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

При пожаре в посёлке Юго-Камский в Пермском крае погибли трое детей и их дедушка 70 лет. Об этом Лайфу сообщил источник.

Трагедия произошла на улице Советской. Жертвами стали две девочки и мальчик в возрасте от шести до двенадцати лет. Горел двухэтажный кирпичный дом на четыре семьи. Также пострадала бабушка несовершеннолетних, она госпитализирована.

Подробности случившегося устанавливаются.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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