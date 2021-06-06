Трое детей и дедушка погибли при пожаре в Пермском крае
Горел двухэтажный кирпичный дом на четыре семьи. Также пострадала бабушка несовершеннолетних, она госпитализирована.
При пожаре в посёлке Юго-Камский в Пермском крае погибли трое детей и их дедушка 70 лет. Об этом Лайфу сообщил источник.
Трагедия произошла на улице Советской. Жертвами стали две девочки и мальчик в возрасте от шести до двенадцати лет. Горел двухэтажный кирпичный дом на четыре семьи. Также пострадала бабушка несовершеннолетних, она госпитализирована.
Подробности случившегося устанавливаются.
Ранее в Дагестане дети остались одни в квартире и подожгли матрас, двое из них погибли в страшном пожаре.
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