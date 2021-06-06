Блинкен выдвинул условие для "стабильных отношений" США с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон готов к стабильным отношениям с Москвой, если та изменит свой курс. Об этом он сказал в интервью изданию Axios.

"Если она изменит курс, мы готовы общаться", — заявил Блинкен.

Вместе с тем глава американской дипломатии усомнился, что предстоящая встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина продемонстрирует нечто подобное. По словам Блинкена, на саммите американский лидер "ясно и чётко скажет, чего Путин может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против Америки продолжатся".

"Он столь же чётко даст понять, что, если Россия выберет другой курс, мы предпочтём более стабильные отношения. Это пойдёт на пользу как нашему народу, так и российскому и всему миру", — сказал глава Госдепа.

Также дипломат не исключил, что по итогам встречи появится некоторая определённость в отношениях между странами.