Драпеко — о Резо Габриадзе: Ниточка, которая связывала народы

Сценарист и драматург Резо Габриадзе, который скончался 6 июня в возрасте 84 лет, был очень важной фигурой для театра. Его творчество известно как в Грузии, так и в России. Об этом рассказала первый заместитель главы Комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко.

"Это была такая ниточка, которая связывала народы. Его прекрасный театр в Тбилиси всегда показывают всем гостям. <…> Мы будем помнить его по его пьесам. <…> Нам очень жаль с ним расставаться, потому что человек был незаурядный", — сказала Драпеко в интервью Пятому каналу.

Актриса отметила, что Габриадзе в своём творчестве "говорил о любви, добре и человечности". Его фильмы, пьесы и спектакли призывали людей оставаться людьми.

Напомним, ранее Минкульт Грузии сообщил о смерти знаменитого сценариста, драматурга, режиссёра, художника, скульптора, основателя Тбилисского государственного театра марионеток Резо Габриадзе. Там отметили, что его уход — невосполнимая утрата для грузинской культуры.