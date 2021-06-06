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Драпеко — о Резо Габриадзе: Ниточка, которая связывала народы

Знаменитая актриса, а ныне депутат Госдумы отметила, что сценарист в своём творчестве "говорил о любви, добре и человечности".

6 июня, 23:02
<p>Резо Габриадзе. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Резо Габриадзе. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Сценарист и драматург Резо Габриадзе, который скончался 6 июня в возрасте 84 лет, был очень важной фигурой для театра. Его творчество известно как в Грузии, так и в России. Об этом рассказала первый заместитель главы Комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко.

"Это была такая ниточка, которая связывала народы. Его прекрасный театр в Тбилиси всегда показывают всем гостям. <…> Мы будем помнить его по его пьесам. <…> Нам очень жаль с ним расставаться, потому что человек был незаурядный", — сказала Драпеко в интервью Пятому каналу.

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Актриса отметила, что Габриадзе в своём творчестве "говорил о любви, добре и человечности". Его фильмы, пьесы и спектакли призывали людей оставаться людьми.

Напомним, ранее Минкульт Грузии сообщил о смерти знаменитого сценариста, драматурга, режиссёра, художника, скульптора, основателя Тбилисского государственного театра марионеток Резо Габриадзе. Там отметили, что его уход — невосполнимая утрата для грузинской культуры.

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Резо Габриадзе написал сценарии к таким советским шедеврам, как "Мимино", "Не горюй!", "Квеври", "Чудаки", "Серенада". Всего на его счету сценарии более чем к 35 грузинским и советским фильмам. В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток, здание которого по сей день считается одной из достопримечательностей столицы благодаря интересной архитектуре. Он является обладателем множества наград, включая премии "Ника", "Триумф" и "Золотая маска".

Ранее певица Татьяна Буланова трогательно сообщила о смерти актёра из "Молодёжки" и "Улиц разбитых фонарей", с которым ей приписывали роман. Позже стало известно, что Артём Анчуков скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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