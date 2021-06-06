Драпеко — о Резо Габриадзе: Ниточка, которая связывала народы
Знаменитая актриса, а ныне депутат Госдумы отметила, что сценарист в своём творчестве "говорил о любви, добре и человечности".
Резо Габриадзе. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Сценарист и драматург Резо Габриадзе, который скончался 6 июня в возрасте 84 лет, был очень важной фигурой для театра. Его творчество известно как в Грузии, так и в России. Об этом рассказала первый заместитель главы Комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко.
"Это была такая ниточка, которая связывала народы. Его прекрасный театр в Тбилиси всегда показывают всем гостям. <…> Мы будем помнить его по его пьесам. <…> Нам очень жаль с ним расставаться, потому что человек был незаурядный", — сказала Драпеко в интервью Пятому каналу.
Актриса отметила, что Габриадзе в своём творчестве "говорил о любви, добре и человечности". Его фильмы, пьесы и спектакли призывали людей оставаться людьми.
Напомним, ранее Минкульт Грузии сообщил о смерти знаменитого сценариста, драматурга, режиссёра, художника, скульптора, основателя Тбилисского государственного театра марионеток Резо Габриадзе. Там отметили, что его уход — невосполнимая утрата для грузинской культуры.
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Резо Габриадзе написал сценарии к таким советским шедеврам, как "Мимино", "Не горюй!", "Квеври", "Чудаки", "Серенада". Всего на его счету сценарии более чем к 35 грузинским и советским фильмам. В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток, здание которого по сей день считается одной из достопримечательностей столицы благодаря интересной архитектуре. Он является обладателем множества наград, включая премии "Ника", "Триумф" и "Золотая маска".
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