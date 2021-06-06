Взрыв ТЭЦ во время футбольного матча попал на видео. Видео © Соцсети

В британском городе Рагли, графство Стаффордшир, 6 июня прямо во время футбольного матча взорвали четыре старые башни ТЭЦ. Видеозапись с моментом подрыва появилась в социальных сетях.

Как сообщает Би-би-си, игру даже пришлось прервать. Компания Engie, проводившая снос, запустила прямую трансляцию на "Ютубе", чтобы британцы посмотрели на взрыв онлайн, а не создавали толпу во время пандемии коронавируса. Однако десятки местных жителей всё же решили понаблюдать за редким зрелищем воочию и вышли на улицы. Футбольные фанаты тоже стали свидетелями сноса башен, они наблюдали за взрывами прямо со стадиона, расположенного неподалёку.

Отмечается, что станция, которой около 70 лет, не работает с 2016 года. На её месте теперь построят жилые и офисные здания, а также детский сад.