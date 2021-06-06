В девять раз меньше, чем в Люксембурге: Украина заняла последнее место в рейтинге доступности газа для населения

Цены на него в Незалежной по европейским меркам не самые высокие, однако при этом в стране очень низкий уровень зарплаты, отмечают аналитики.