В девять раз меньше, чем в Люксембурге: Украина заняла последнее место в рейтинге доступности газа для населения
Цены на него в Незалежной по европейским меркам не самые высокие, однако при этом в стране очень низкий уровень зарплаты, отмечают аналитики.
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Первые места в рейтинге доступности газа для населения заняли Люксембург, Казахстан и Россия, в конце списка оказались Украина, Молдавия и Босния и Герцеговина. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА "Новости".
Жители Люксембурга могут на среднюю зарплату приобрести 9,1 тысячи кубометров газа в месяц. Для Казахстана этот показатель составляет 7,5 тысячи, для России — 6,8 тысячи. Следом расположились Великобритания и Бельгия.
Украинцы же могут рассчитывать только на тысячу кубометров, что в девять раз меньше, чем в Люксембурге. Немного лучше дела обстоят в Молдавии и Боснии и Герцеговине. Четвёртое и пятое место с конца заняли Сербия и Португалия.
"Цены на газ на Украине по европейским меркам не самые высокие, однако при этом в стране очень низкий уровень зарплаты", — говорится в исследовании.
Также аналитики определили, где самый дешёвый газ. Первое место занял Казахстан (4,3 рубля за кубометр), на втором месте расположилась Россия (6,5 рубля). Третья строчка у Белоруссии (10,8).
Самый дорогой газ в Швеции (101,3 рубля за кубометр), Нидерландах, Италии и Испании (более 80 рублей).
Ранее в Германии призвали сохранить транзит газа через Украину после старта "Северного потока — 2". До этого в Кремле заверили, что не будут отказываться от транзита.
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