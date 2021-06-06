"Я вас любил: любовь ещё, быть может": Работающий учителем в Краснодаре кениец прочёл стихотворение Пушкина на русском языке

6 июня отмечалось 222-летие со дня рождения великого поэта. Кстати, 6 июня также празднуется Международный день русского языка.