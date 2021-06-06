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"Я вас любил: любовь ещё, быть может": Работающий учителем в Краснодаре кениец прочёл стихотворение Пушкина на русском языке

6 июня отмечалось 222-летие со дня рождения великого поэта. Кстати, 6 июня также празднуется Международный день русского языка.

6 июня, 21:24

Кадр видео © Telegram / "ОНФ: Своих не бросаем"

Работающий учителем в Краснодаре кениец прочёл стихотворение Пушкина на русском языке. Видео © Telegram / "ОНФ: Своих не бросаем"

К 222-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, которое праздновалось 6 июня, кениец Лови Оньянго прочёл на русском языке одно из самых известных стихотворений поэта. Видео, на котором темнокожий мужчина читает стихотворение "Я вас любил…", опубликовано в телеграм-канале "ОНФ: Своих не бросаем".

"Друг проекта #СвоихНеБросаем Lovy Onyango из Кении работает учителем в Краснодаре и очень любит наш язык, поэтому записал стихотворение Александра Сергеевича "Я вас любил…" на русском языке", — сказано в подписи к видео.

Жители десятков стран приняли участие в марафоне "Пушкин — всему миру"

Жители десятков стран приняли участие в марафоне "Пушкин — всему миру"

Напомним, что в день рождения Пушкина также отмечается День русского языка. В честь этого события жители десятков стран приняли участие в марафоне "Пушкин — всему миру".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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