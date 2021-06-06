Жители десятков стран приняли участие в марафоне "Пушкин — всему миру"

6 июня в 15:00 мск по случаю 222-летия со дня рождения Александра Пушкина стартовал международный онлайн-марафон "Пушкин — всему миру". Об этом рассказал организатор мероприятия — руководитель одноимённого благотворительного фонда переводчик творчества Пушкина Джулиан Лоуэнфельд.

По словам организатора, международный марафон длился пять часов, в нём приняли участие сотни жителей различных стран.

"Исландия, Австралия, Китай, Япония, Россия, Средняя Азия, США, Великобритания, Катар, Израиль, Танзания, Италия, Германия, Австрия, Франция, Испания, Швеция, Израиль, Аргентина, Бразилия, Греция, Украина, Казахстан, Мальта, Нигерия, Индонезия — десятки стран мира. Думаю, это показывает, что ценности Пушкина глобальны: любовь, свобода, искусство, красота", — сказал Лоуэнфельд в беседе с РИА "Новости".

Организатор добавил, что поражён количеством людей во всём мире, пожелавших принять участие в мероприятии. Он надеется, что событие привлечёт ещё больше внимания к русской культуре и творчеству поэта. Такие мероприятия помогают установить дружеские связи между людьми из разных стран, подытожил Лоуэнфельд.