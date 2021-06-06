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Политолог предрёк "обнищавшей" Украине возвращение в Средневековье

Эксперт обратил внимание на огромную долю иностранной составляющей в сельхозпродукции Незалежной.

6 июня, 21:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украина вернётся в средневековые времена, если грянет ещё один кризис. Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник.

В эфире телеканала "Первый казацкий" он раскритиковал заявление властей страны о том, что Украина стала "аграрной сверхдержавой". Эксперт считает, что Незалежная полностью зависит от импорта технологий.

"В каждой единице продукции украинской от 20 до 70% иностранной составляющей. В любом килограмме зерна, в литре масла, в тонне гороха или мяса будет от 20 до 70% иностранной химии, посевного материала, лекарств, средств роста и технологий", — отметил Бортник.

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По словам политолога, в каждой норме украинской сельхозпродукции 90% составляют иностранные технологии и зарубежные средства производства, поэтому похвастать Киеву нечем.

"Если возникнет какой-либо кризис и мы потеряем доступ к этим технологиям, то мы снова будем возвращаться в Средневековье", — подчеркнул эксперт.

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Бортник добавил, что сейчас Украина работает не на себя, а на страны Запада. Сама же Незалежная обнищала. Политолог заключил, что, получая минимум продукции, Киев отправляет её в зарубежные страны, где она затем превращается в "муку, макароны, хлеб, хамон, консервы" и продаётся с большой надбавкой в цене.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал единственный путь, который "спасёт Украину от катастрофы". Политик отметил, что, разругавшись с соседями, Киев лишился больших доходов, но ничем это не компенсировал.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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