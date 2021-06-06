В Болгарии раскрыли схему, касающуюся продажи органов украинских мигрантов богатым иностранцам. Как сообщает издание "Страна.ua", граждане Незалежной уже не в первый раз оказываются в центре скандалов с чёрной трансплантологией.

Выяснилось, что в одной из крупнейших болгарских больниц в городе Лозенец за несколько лет было проведено около полутора десятков операций по пересадке почки от живых доноров. Об этом рассказал глава местного Минздрава Стойчо Кацаров. Во всех этих случаях донорами становились молодые граждане Украины и Молдавии, а получателями — жители Израиля, Омана и Японии. Чтобы узаконить операцию, в медучреждении их записывали как родственников.

По словам журналиста Ивайло Йолчева, получатели органов платили от 50 тысяч долларов за почку, при этом официально в кассу вносилось около половины суммы. Донор же получал от 5 до 15 тысяч долларов. Он также добавил, что пока не известно, придумывались ли имена пациентов в больнице или в схеме использовали фальшивые паспорта.

"Известны только имена доноров Украины — Валентин, Артём, Руслан и другие. Некоторые из них были в Европе на заработках и решили ещё так подзаработать", — уточнил журналист.

Его слова подтвердила уроженка Львова Оксана Федив, побывавшая в последние годы на заработках в странах Европы. Она сообщила, что у людей в связи с пандемией возникают проблемы с работой. Украинка призналась, что многие её знакомые ищут возможность заработать и соглашаются продать почку или даже часть печени. При этом она подчеркнула, что за это можно получить несколько тысяч долларов, но есть риск умереть.

Так, два года назад 20-летний житель Львовской области продал почку, чтобы организовать свадьбу. Родственникам он сказал, что уехал за границу на заработки. Молодой человек привёз 15 тысяч долларов, женился, а через несколько недель после торжества умер. На теле у него нашли шрам. При этом выяснить, кому и где он продал орган, не удалось. Эксперт по торговле людьми и чёрной трансплантологии Вадим Резниченко поведал, что в этой сфере есть транснациональные преступные группировки, в состав которых входят высококвалифицированные врачи.