Елизавета II и королевская семья поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери

Королева Великобритании Елизавета II поздравила своего внука принца Гарри и его жену Меган Маркл с рождением дочери Лилибет Дианы. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца. К поздравлениям также присоединились принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуолльской, и герцог Кембриджский Уильям с женой Кейт Миддлтон.

"Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская, а также герцог и герцогиня Кембриджские были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и очень этому рады", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Девочка весом 7 фунтов и 11 унций появилась на свет 4 июня. Её назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор — в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и матери принца Гарри принцессы Дианы. Пара уже получила поздравления от многих известных людей, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы оппозиционной Лейбористской партии страны Кира Стармера.

Два года назад герцогиня Сассекская подарила принцу Гарри сына. Мальчика назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Малыш появился на свет 6 мая 2019 года. В середине февраля 2021 года стало известно, что Меган Маркл ждёт второго ребёнка.