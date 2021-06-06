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Елизавета II и королевская семья поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери

После появления на свет Лилибет Дианы королева Великобритании стала прабабушкой уже в 11-й раз.

6 июня, 19:32
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

Королева Великобритании Елизавета II поздравила своего внука принца Гарри и его жену Меган Маркл с рождением дочери Лилибет Дианы. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца. К поздравлениям также присоединились принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуолльской, и герцог Кембриджский Уильям с женой Кейт Миддлтон.

"Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская, а также герцог и герцогиня Кембриджские были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и очень этому рады", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Девочка весом 7 фунтов и 11 унций появилась на свет 4 июня. Её назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор — в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и матери принца Гарри принцессы Дианы. Пара уже получила поздравления от многих известных людей, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы оппозиционной Лейбористской партии страны Кира Стармера.

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Два года назад герцогиня Сассекская подарила принцу Гарри сына. Мальчика назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Малыш появился на свет 6 мая 2019 года. В середине февраля 2021 года стало известно, что Меган Маркл ждёт второго ребёнка.

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Принц Гарри и Меган Маркл сейчас живут в США. Они уехали туда из Британии в 2020 году, решив отказаться от обязанностей членов королевской семьи.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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