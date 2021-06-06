В Совфеде расценили футбольную форму Украины с Крымом как рекламу полуострова

Изображение Крымского полуострова на форме сборной Украины по футболу стало рекламой республики как части РФ. Такое мнение высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с RT .

"Неожиданной рекламой стало размещение Крымского полуострова на футболках сборной Украины по футболу, представленной на чемпионате Европы Евро-2020. Это является очевидной популяризацией Республики Крым как субъекта Российской Федерации в разгар курортного сезона", — сказала сенатор.

Напомним, 6 июня глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко презентовал форму, в которой команда выступит на Евро-2020. Основной её особенностью стало обозначение границы Украины, в которую также входит Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала появление Крыма на футболках украинской сборной отчаянной художественной акцией. Она отметила, что таким образом Киев пытается придать игрокам сил, поскольку только на это у страны и есть надежда.