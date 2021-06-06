Глава МИД Чехии не рассчитывает на скорое урегулирование отношений с Россией
При этом он считает, что нужно рассматривать перспективы взаимодействия Москвы и Праги.
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Отношения между Россией и Чехией находятся в сложной фазе, надеяться на их скорое урегулирование — "иллюзорное представление". Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.
"Чехия сейчас находится в очень сложной фазе [развития] отношений с РФ. Надеяться на то, что мы эти отношения будем выравнивать в ближайшее время, — иллюзорное представление", — сказал чешский министр в эфире телеканала CNN Prima News.
При этом Кулганек подчеркнул, что необходимо рассматривать перспективы взаимодействия Москвы и Праги. Глава внешнеполитического ведомства Чехии рассказал, что намерен обратиться к председателям всех парламентских партий для назначения экспертов по этому вопросу и организации круглых столов для обсуждения отношений между странами.
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Кроме того, Кулганек отверг возможность дальнейшего сокращения числа сотрудников Посольства РФ в Чехии в связи с инцидентом во Врбетице.
"Не следует понижать это дело до гонки в высылке дипломатов", — заметил дипломат, подчеркнув, что в вопросе по предпринятым в отношении Москвы шагам после предания инцидента огласке были едины все руководители Чехии.
Также глава МИД республики напомнил, что Прага недавно призвала Москву исключить её из списка недружественных стран. Такая мера, утверждает он, серьёзно усложняет возможность урегулирования отношений между странами.
Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, российские спецслужбы якобы могут быть причастны к происшествию во Врбетице. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
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