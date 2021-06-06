Глава МИД Чехии не рассчитывает на скорое урегулирование отношений с Россией

Отношения между Россией и Чехией находятся в сложной фазе, надеяться на их скорое урегулирование — "иллюзорное представление". Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

"Чехия сейчас находится в очень сложной фазе [развития] отношений с РФ. Надеяться на то, что мы эти отношения будем выравнивать в ближайшее время, — иллюзорное представление", — сказал чешский министр в эфире телеканала CNN Prima News.

При этом Кулганек подчеркнул, что необходимо рассматривать перспективы взаимодействия Москвы и Праги. Глава внешнеполитического ведомства Чехии рассказал, что намерен обратиться к председателям всех парламентских партий для назначения экспертов по этому вопросу и организации круглых столов для обсуждения отношений между странами.

Кроме того, Кулганек отверг возможность дальнейшего сокращения числа сотрудников Посольства РФ в Чехии в связи с инцидентом во Врбетице.

"Не следует понижать это дело до гонки в высылке дипломатов", — заметил дипломат, подчеркнув, что в вопросе по предпринятым в отношении Москвы шагам после предания инцидента огласке были едины все руководители Чехии.