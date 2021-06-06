Адвокат допустил, что уехавшего на Украину экс-депутата Гудкова объявят в розыск

Экс-депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова, который уехал из России на Украину, могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение. Такое мнение выразил адвокат бывшего парламентария Михаил Бирюков.

"Неявка по требованию следователя может повлечь за собой объявление в розыск. Но я считаю, что по истечении 48 часов задержания Дмитрий Гудков, поскольку ему не была избрана мера пресечения судом или следователем, утратил статус подозреваемого, для объявления его в розыск необходимо заочно предъявить ему обвинение", — приводит слова юриста РИА "Новости".