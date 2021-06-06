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Адвокат допустил, что уехавшего на Украину экс-депутата Гудкова объявят в розыск

По словам юриста, для этого бывшему парламентарию необходимо заочно предъявить обвинение.

6 июня, 20:21
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Экс-депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова, который уехал из России на Украину, могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение. Такое мнение выразил адвокат бывшего парламентария Михаил Бирюков.

"Неявка по требованию следователя может повлечь за собой объявление в розыск. Но я считаю, что по истечении 48 часов задержания Дмитрий Гудков, поскольку ему не была избрана мера пресечения судом или следователем, утратил статус подозреваемого, для объявления его в розыск необходимо заочно предъявить ему обвинение", — приводит слова юриста РИА "Новости".

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Ранее Гудков сообщил, что уехал из России на Украину, опасаясь судебного преследования. По словам экс-депутата, в рамках уголовного дела ему грозил арест. Также Гудков заявил, что не нарушал подписку о невыезде.

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Напомним, 1 июня полицейские провели обыск у Гудкова, а также у руководителя его штаба Виталия Венедиктова и экс-главы признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Александра Соловьёва. Позже стало известно, что Гудкова задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды, однако затем отпустили без избрания меры пресечения.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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