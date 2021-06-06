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Вице-президент США Харрис не смогла отправиться в свою первую поездку за рубеж: Сломался самолёт

Журналисты пула Белого дома рассказали, что слышали необычный шум от шасси. Борт пришлось вернуть в аэропорт вылета.

6 июня, 20:03
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Вице-президент США Камала Харрис не смогла вовремя отправиться в свою первую официальную зарубежную поездку, её самолёт экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщила её старший советник и пресс-секретарь Симоне Сандерс.

"Из-за технической проблемы с самолётом вице-президента мы скоро вернёмся на базу Эндрюс, где вице-президент сменит самолёт и продолжит свой полёт в Гватемалу", — сказала Сандерс и добавила, что беспокоиться в плане безопасности не стоит.

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По словам журналистов из пула Белого дома, борт вылетел с военной базы Эндрюс в 14:22 по местному времени (21:22 мск), но в 14:53 (21:53 мск) вернулся. При этом при взлёте был слышан необычный шум от шасси.

7–8 июня Харрис намерена посетить Гватемалу и Мексику, чтобы обсудить проблему массовой эмиграции в США.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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