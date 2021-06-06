Повторение рекорда "красной машины": Сборная Канады 27-й раз выиграла ЧМ по хоккею
Для определения победителя в финальном матче командам не хватило трёх периодов. Решающая шайба была заброшена на 67-й минуте.
Фото © Наталия Федосенко / ТАСС
Сборная Канады стала победителем завершившегося в Риге чемпионата мира по хоккею. В финале она в овертайме победила команду Финляндии со счётом 3:2.
Финны вышли вперёд на девятой минуте. Канадцы отстояли свои ворота в меньшинстве, но, как только удалённый на две минуты Ник Пол появился на площадке, пропустили гол. Оливер Каски исполнил наброс от синей линии, и оставленный в одиночестве на пятачке Микаэль Руохомаа пробил вратаря Дарси Кемпера.
Finland strikes first! Mikael Ruohomaa. 1-0.🇫🇮🚨 #FINCAN #IIHFWorlds @leijonat pic.twitter.com/632FKHI9CJ— IIHF (@IIHFHockey) June 6, 2021
Всего в первом периоде финны отыграли шесть минут в большинстве, но забросили только одну шайбу. При этом подопечные Юкки Ялонена правил не нарушали. У канадцев был отличный шанс отличиться после перевода Коула Перфетти на дальнюю штангу, но Брэндон Пирри не попал в створ из убойной позиции.
В начале второй двадцатиминутки канадцы впервые за матч заработали большинство. Мало того, после последовательных удалений Артту Руотсалайнена и Атте Охтамаа "кленовые листья" в течение 12 секунд играли впятером против троих соперников. В итоге финны отстояли в меньшинстве чуть более трёх минут, но затем пропустили после броска Макса Комтуа.
Powerplay rebound for Maxime Comtois. 1-1.🇨🇦🚨#FINCAN #IIHFWorlds @comtois20 pic.twitter.com/QwuCjtHyks— IIHF (@IIHFHockey) June 6, 2021
На 36-й минуте канадцы ещё раз поразили ворота Юхо Олкинуоры, но арбитры не засчитали гол капитана команды Адама Хенрика после видеопросмотра. У родоначальников хоккея зафиксировали офсайд.
В третьем периоде финны вновь вышли вперёд. На 46-й минуте Микаэль Руохомаа перевёл шайбу на синюю линию, Ким Ноусиайнен отдал передачу налево на Петтери Линдбома, который выкатился ближе к воротам и точно бросил в дальний угол.
Petteri Lindbohm with a snipe! 2-1 for @leijonat.🇫🇮🎯 #FINCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/Av2s05TUu7— IIHF (@IIHFHockey) June 6, 2021
Финны старались играть аккуратно, но в середине третьего отрезка матча нарушили правила и сразу же за это поплатились. Коннор Браун исполнил наброс с правого края, Макс Комтуа сделал передачу себе за спину, и Адам Хенрик добил шайбу в пустые ворота. Канадцам для реализации большинства хватило 18 секунд.
We're tied again! Adam Henrique. 2-2.🇨🇦💪 #FINCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/3ss9IYmfWp— IIHF (@IIHFHockey) June 6, 2021
Основное время матча завершилось вничью (2:2). Впервые в истории чемпионатов мира в финале был назначен овертайм в формате "три на три". При этом серия буллитов не была предусмотрена.
Решающая шайба была заброшена на 67-й минуте. Канадцы выкатились вдвоём на одного защитника, и Ник Пол после передачи Коннора Брауна поразил ворота.
Nick Paul with the Golden Goal for @hockeycanada!!! 🇨🇦🚨 #FINCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/YUhhRx7Rl7— IIHF (@IIHFHockey) June 6, 2021
Канадцы стали 27-кратными чемпионами мира. По этому показателю они повторили рекорд, установленный отечественными хоккеистами (сборными СССР и России).
На нынешнем турнире канадцы и финны попали в одну группу. Их очная встреча состоялась в последний день стартового этапа. Ведя в счёте на протяжении большей части встречи, "кленовые листья" упустили победу, проиграв в серии буллитов (2:3).
По итогам того матча финны гарантировали себе второе место в группе, а над канадцами нависла угроза впервые в истории не попасть в плей-офф. Если бы немцы и латвийцы в своём матче сыграли вничью в основное время, родоначальники хоккея отправились бы на родину ещё в начале недели. В результате сборная Германии выиграла 2:1 и подарила канадцам четвёртое место и путёвку в четвертьфинал.
В плей-офф на пути к финалу финны прошли команды Чехии (1:0) и Германии (2:1). Канадцы в четвертьфинале в овертайме одолели сборную России (2:1), а в полуфинале оказались сильнее США (4:2).
Сборные Канады и Финляндии также встречались в финале предыдущего чемпионата мира, который прошёл в 2019 году в Словакии. Тогда европейская команда победила со счётом 3:1.
Бронзовые медали чемпионата мира в Риге завоевали американские хоккеисты. В матче за третье место они разгромили сборную Германии со счётом 6:1.
Хоккей. ЧМ-2021. Финал
Финляндия — Канада — 2:3 ОТ
Голы: Руохомаа 9' (1:0), Комтуа 25' (1:1), Линдбом 46' (2:1), Хенрик 53' (2:2), Пол 67' (2:3)
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