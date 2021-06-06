Сборная Канады стала победителем завершившегося в Риге чемпионата мира по хоккею. В финале она в овертайме победила команду Финляндии со счётом 3:2.

Финны вышли вперёд на девятой минуте. Канадцы отстояли свои ворота в меньшинстве, но, как только удалённый на две минуты Ник Пол появился на площадке, пропустили гол. Оливер Каски исполнил наброс от синей линии, и оставленный в одиночестве на пятачке Микаэль Руохомаа пробил вратаря Дарси Кемпера.

Всего в первом периоде финны отыграли шесть минут в большинстве, но забросили только одну шайбу. При этом подопечные Юкки Ялонена правил не нарушали. У канадцев был отличный шанс отличиться после перевода Коула Перфетти на дальнюю штангу, но Брэндон Пирри не попал в створ из убойной позиции.

В начале второй двадцатиминутки канадцы впервые за матч заработали большинство. Мало того, после последовательных удалений Артту Руотсалайнена и Атте Охтамаа "кленовые листья" в течение 12 секунд играли впятером против троих соперников. В итоге финны отстояли в меньшинстве чуть более трёх минут, но затем пропустили после броска Макса Комтуа.

На 36-й минуте канадцы ещё раз поразили ворота Юхо Олкинуоры, но арбитры не засчитали гол капитана команды Адама Хенрика после видеопросмотра. У родоначальников хоккея зафиксировали офсайд.

В третьем периоде финны вновь вышли вперёд. На 46-й минуте Микаэль Руохомаа перевёл шайбу на синюю линию, Ким Ноусиайнен отдал передачу налево на Петтери Линдбома, который выкатился ближе к воротам и точно бросил в дальний угол.

Финны старались играть аккуратно, но в середине третьего отрезка матча нарушили правила и сразу же за это поплатились. Коннор Браун исполнил наброс с правого края, Макс Комтуа сделал передачу себе за спину, и Адам Хенрик добил шайбу в пустые ворота. Канадцам для реализации большинства хватило 18 секунд.

Основное время матча завершилось вничью (2:2). Впервые в истории чемпионатов мира в финале был назначен овертайм в формате "три на три". При этом серия буллитов не была предусмотрена.

Решающая шайба была заброшена на 67-й минуте. Канадцы выкатились вдвоём на одного защитника, и Ник Пол после передачи Коннора Брауна поразил ворота.

Канадцы стали 27-кратными чемпионами мира. По этому показателю они повторили рекорд, установленный отечественными хоккеистами (сборными СССР и России).

На нынешнем турнире канадцы и финны попали в одну группу. Их очная встреча состоялась в последний день стартового этапа. Ведя в счёте на протяжении большей части встречи, "кленовые листья" упустили победу, проиграв в серии буллитов (2:3).

По итогам того матча финны гарантировали себе второе место в группе, а над канадцами нависла угроза впервые в истории не попасть в плей-офф. Если бы немцы и латвийцы в своём матче сыграли вничью в основное время, родоначальники хоккея отправились бы на родину ещё в начале недели. В результате сборная Германии выиграла 2:1 и подарила канадцам четвёртое место и путёвку в четвертьфинал.

В плей-офф на пути к финалу финны прошли команды Чехии (1:0) и Германии (2:1). Канадцы в четвертьфинале в овертайме одолели сборную России (2:1), а в полуфинале оказались сильнее США (4:2).

Сборные Канады и Финляндии также встречались в финале предыдущего чемпионата мира, который прошёл в 2019 году в Словакии. Тогда европейская команда победила со счётом 3:1.

Бронзовые медали чемпионата мира в Риге завоевали американские хоккеисты. В матче за третье место они разгромили сборную Германии со счётом 6:1.