НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Избитого мужчину высадили из автомобиля в центре Москвы

По данным СМИ, пострадавший скончался на руках у врачей.

6 июня, 20:10
3016

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В центре Москвы неизвестные выкинули из машины сильно изувеченного мужчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На Комсомольской площади неизвестные высадили из автомобиля мужчину со множественными травмами от побоев. На место приехала скорая помощь. Он скончался на руках у врачей", рассказал собеседник агентства.

В Подмосковье полицейского избили из-за места на парковке

В Подмосковье полицейского избили из-за места на парковке

Правоохранители расследуют происшествие и ищут злоумышленников.

Ранее Лайф писал о том, что в Москве профессиональный боксёр избил девушку, которая раньше встречалась с его другом.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись такси, два грузовика и ещё четыре авто

сегодня в 12:08

"Сильно полыхает!": В крупнейшем парке Екатеринбурга горит гектар тополиного пуха

сегодня в 15:25

Притворялся мёртвым, когда видел медведей: Опубликовано видео спасения девятилетнего сына священника из уральской тайги

сегодня в 15:10
Life

Замедление работы Twitter стало поводом для иска к Роскомнадзору

сегодня в 15:24

"Архитектура будет открытой": Рогозин раскрыл подробности разработки отечественной космической станции

сегодня в 15:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1