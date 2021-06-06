Избитого мужчину высадили из автомобиля в центре Москвы

В центре Москвы неизвестные выкинули из машины сильно изувеченного мужчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На Комсомольской площади неизвестные высадили из автомобиля мужчину со множественными травмами от побоев. На место приехала скорая помощь. Он скончался на руках у врачей", — рассказал собеседник агентства.

Правоохранители расследуют происшествие и ищут злоумышленников.