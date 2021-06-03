В Москве профессиональный боксёр избил девушку, которая раньше встречалась с его другом
Пострадавшая, разумеется, сразу же написала заявление в полицию, где начали проверку по факту нападения.
На днях в полицию Москвы обратилась 27-летняя девушка, которая подверглась нападению. Алжанат Омарова рассказала, как вечером направилась в магазин, где встретила своего знакомого Арутюна Аветисяна. Девушка встречалась с его другом, но потом пара рассталась. Аветисян — профессиональный боксёр — был под впечатлением, что Алжанат всё ещё вздыхает по его другу, пишет телеграм-канал "112".
Спортсмен обвинил девушку, что она преследует своего бывшего (магазин находился недалеко от дома его друга). На это Алжанат заметила, что у Аветисяна, должно быть, богатая фантазия, ну или он больной. Такого оскорбления горячий парень не смог стерпеть и набросился на девушку. Он начал её душить, несколько раз ударил по лицу и угрожал ножом.
Алжанат удалось сбежать, и она тут же направилась в отделение полиции. Там девушка написала заявление на боксёра, и теперь в отношении него проводится проверка. Известно, что Аветисян занимается боксом профессионально и весьма успешно. Он не проиграл ни одного боя, а восемь из 13 его побед достались нокаутом.
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