В Москве профессиональный боксёр избил девушку, которая раньше встречалась с его другом

На днях в полицию Москвы обратилась 27-летняя девушка, которая подверглась нападению. Алжанат Омарова рассказала, как вечером направилась в магазин, где встретила своего знакомого Арутюна Аветисяна. Девушка встречалась с его другом, но потом пара рассталась. Аветисян — профессиональный боксёр — был под впечатлением, что Алжанат всё ещё вздыхает по его другу, пишет телеграм-канал "112".

Фото © Instagram / arutyun_avetisyan1

Спортсмен обвинил девушку, что она преследует своего бывшего (магазин находился недалеко от дома его друга). На это Алжанат заметила, что у Аветисяна, должно быть, богатая фантазия, ну или он больной. Такого оскорбления горячий парень не смог стерпеть и набросился на девушку. Он начал её душить, несколько раз ударил по лицу и угрожал ножом.

Фото © Instagram / arutyun_avetisyan1