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"Не поддаются адекватному объяснению": Захарова оценила требования Чехии к РФ о выплате компенсации за взрывы во Врбетице

По словам представителя МИД, попытки Праги перевалить ответственность за разрушение двусторонних отношений на Москву выглядят неуклюже.

3 июня, 13:15
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Требованиям Чехии к России о выплате компенсации за ущерб, причинённый в 2014 году взрывами на складах боеприпасов во Врбетице, сложно найти рациональное объяснение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Договорились уже до того, что Россия якобы должна выплатить миллиардную компенсацию за последствия инцидента, расследование которого не завершено, а в версиях причин произошедшего в Праге сами не могут разобраться", говорится в комментарии Захаровой.

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По её словам, начало разрушению двусторонних отношений положила Прага: сначала она в течение нескольких лет планомерно осложняла работу российского посольства, затем последовали снос памятника освободителю Праги маршалу Советского Союза Коневу, высылка двоих сотрудников российской дипмиссии, а потом в Чехии начали скандал про взрывы на складах во Врбетице.

"Попытки перевалить ответственность за разрушение двусторонних отношений на Москву, задействовав абсурдные аргументы, выглядят неуклюже... Чешская сторона окончательно запуталась в собственных измышлениях. Посмотрим, возобладает ли разум в конце концов у наших партнёров", — добавила представитель МИД РФ.

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Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По версии чешской стороны, к данному инциденту могут быть причастны российские спецслужбы. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.

Это не помешало главе МВД Чехии Яну Гамачеку заявить о планах предложить правительству рассмотреть вопрос о компенсации ущерба от взрывов в 2014 году.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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