Требованиям Чехии к России о выплате компенсации за ущерб, причинённый в 2014 году взрывами на складах боеприпасов во Врбетице, сложно найти рациональное объяснение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Договорились уже до того, что Россия якобы должна выплатить миллиардную компенсацию за последствия инцидента, расследование которого не завершено, а в версиях причин произошедшего в Праге сами не могут разобраться", — говорится в комментарии Захаровой.

По её словам, начало разрушению двусторонних отношений положила Прага: сначала она в течение нескольких лет планомерно осложняла работу российского посольства, затем последовали снос памятника освободителю Праги маршалу Советского Союза Коневу, высылка двоих сотрудников российской дипмиссии, а потом в Чехии начали скандал про взрывы на складах во Врбетице.

"Попытки перевалить ответственность за разрушение двусторонних отношений на Москву, задействовав абсурдные аргументы, выглядят неуклюже... Чешская сторона окончательно запуталась в собственных измышлениях. Посмотрим, возобладает ли разум в конце концов у наших партнёров", — добавила представитель МИД РФ.